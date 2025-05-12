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США и Китай не хотят разрыва экономических отношений, заявил Бессент

США и Китай не хотят разрыва экономических отношений, заявил Бессент - 12.05.2025, ПРАЙМ

США и Китай не хотят разрыва экономических отношений, заявил Бессент

Ни США, ни Китай не желают разрыва своих экономических отношений, что произошло в результате очень высоких взаимных таможенных пошлин, заявил на... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T10:48+0300

2025-05-12T10:48+0300

2025-05-12T10:48+0300

экономика

китай

сша

женева

скотт бессент

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ЖЕНЕВА, 12 мая – ПРАЙМ. Ни США, ни Китай не желают разрыва своих экономических отношений, что произошло в результате очень высоких взаимных таможенных пошлин, заявил на пресс-конференции в Женеве глава минфина США Скотт Бессент."Консенсус обеих делегаций на этих выходных заключается в том, что ни одна из сторон не желает разрыва (экономических отношений – ред.), что произошло с этими очень высокими таможенными пошлинами, что привело к торговому эмбарго, чего никто не хочет", - сказал он. Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президента США Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.

https://1prime.ru/20250512/poshliny-857478071.html

китай

сша

женева

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китай, сша, женева, скотт бессент