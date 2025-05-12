https://1prime.ru/20250512/minfin-857492097.html

Объем ФНБ за апрель увеличился на 41,05 миллиарда рублей, сообщил Минфин

Объем ФНБ за апрель увеличился на 41,05 миллиарда рублей, сообщил Минфин - 12.05.2025, ПРАЙМ

Объем ФНБ за апрель увеличился на 41,05 миллиарда рублей, сообщил Минфин

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за апрель вырос на 41,05 миллиарда рублей - до 11,792 триллиона рублей, в долларах вырос на 4,153 миллиарда - до... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T16:24+0300

2025-05-12T16:24+0300

2025-05-12T16:24+0300

экономика

финансы

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за апрель вырос на 41,05 миллиарда рублей - до 11,792 триллиона рублей, в долларах вырос на 4,153 миллиарда - до 144,575 миллиарда долларов, следует из материалов на сайте Минфина России."По состоянию на 1 мая 2025 года объем ФНБ составил 11 791 774,4 млн рублей или 5,5% ВВП, прогнозируемого на 2025 год ..., что эквивалентно 144 575,1 млн долл. США", - говорится в материалах.По состоянию на 1 мая 2025 года объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 3,297 триллиона рублей или 40,422 миллиарда долларов США (1,5% ВВП, прогнозируемого на 2025 год).В том числе на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 164,597 миллиарда китайских юаней, 168,061 тонн золота в обезличенной форме и 397,6 миллиона рублей.На депозитах и субординированных депозитах в ВЭБ.РФ размещено 1,057 триллиона рублей, в долговых обязательствах иностранных государств - 3 миллиарда долларов, еще часть средств - в бумагах российских компаний и 38,434 миллиарда рублей на субординированном депозите в Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством РФ."Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 декабря 2024 г. по 30 апреля 2025 г. составила 29,5 млн долл. США, что эквивалентно 2 405,7 млн рублей", - отметили в Минфине."Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2025 году составил 21 992,1 млн рублей, что эквивалентно 240,8 млн долл. США", - говорится в материалах.

https://1prime.ru/20250512/minfin-857475844.html

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финансы, фнб, минфин