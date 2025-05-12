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Объем ФНБ за апрель увеличился на 41,05 миллиарда рублей, сообщил Минфин - 12.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250512/minfin-857492097.html
Объем ФНБ за апрель увеличился на 41,05 миллиарда рублей, сообщил Минфин
Объем ФНБ за апрель увеличился на 41,05 миллиарда рублей, сообщил Минфин - 12.05.2025, ПРАЙМ
Объем ФНБ за апрель увеличился на 41,05 миллиарда рублей, сообщил Минфин
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за апрель вырос на 41,05 миллиарда рублей - до 11,792 триллиона рублей, в долларах вырос на 4,153 миллиарда - до... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T16:24+0300
2025-05-12T16:24+0300
экономика
финансы
фнб
минфин
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за апрель вырос на 41,05 миллиарда рублей - до 11,792 триллиона рублей, в долларах вырос на 4,153 миллиарда - до 144,575 миллиарда долларов, следует из материалов на сайте Минфина России."По состоянию на 1 мая 2025 года объем ФНБ составил 11 791 774,4 млн рублей или 5,5% ВВП, прогнозируемого на 2025 год ..., что эквивалентно 144 575,1 млн долл. США", - говорится в материалах.По состоянию на 1 мая 2025 года объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 3,297 триллиона рублей или 40,422 миллиарда долларов США (1,5% ВВП, прогнозируемого на 2025 год).В том числе на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 164,597 миллиарда китайских юаней, 168,061 тонн золота в обезличенной форме и 397,6 миллиона рублей.На депозитах и субординированных депозитах в ВЭБ.РФ размещено 1,057 триллиона рублей, в долговых обязательствах иностранных государств - 3 миллиарда долларов, еще часть средств - в бумагах российских компаний и 38,434 миллиарда рублей на субординированном депозите в Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством РФ."Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 декабря 2024 г. по 30 апреля 2025 г. составила 29,5 млн долл. США, что эквивалентно 2 405,7 млн рублей", - отметили в Минфине."Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2025 году составил 21 992,1 млн рублей, что эквивалентно 240,8 млн долл. США", - говорится в материалах.
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финансы, фнб, минфин
Экономика, Финансы, ФНБ, Минфин
16:24 12.05.2025
 
Объем ФНБ за апрель увеличился на 41,05 миллиарда рублей, сообщил Минфин

Минфин: объем ФНБ за апрель вырос до 11,792 трлн рублей и до 144,575 млрд долларов

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за апрель вырос на 41,05 миллиарда рублей - до 11,792 триллиона рублей, в долларах вырос на 4,153 миллиарда - до 144,575 миллиарда долларов, следует из материалов на сайте Минфина России.
"По состоянию на 1 мая 2025 года объем ФНБ составил 11 791 774,4 млн рублей или 5,5% ВВП, прогнозируемого на 2025 год ..., что эквивалентно 144 575,1 млн долл. США", - говорится в материалах.
По состоянию на 1 мая 2025 года объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 3,297 триллиона рублей или 40,422 миллиарда долларов США (1,5% ВВП, прогнозируемого на 2025 год).
В том числе на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 164,597 миллиарда китайских юаней, 168,061 тонн золота в обезличенной форме и 397,6 миллиона рублей.
На депозитах и субординированных депозитах в ВЭБ.РФ размещено 1,057 триллиона рублей, в долговых обязательствах иностранных государств - 3 миллиарда долларов, еще часть средств - в бумагах российских компаний и 38,434 миллиарда рублей на субординированном депозите в Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством РФ.
"Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 декабря 2024 г. по 30 апреля 2025 г. составила 29,5 млн долл. США, что эквивалентно 2 405,7 млн рублей", - отметили в Минфине.
"Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2025 году составил 21 992,1 млн рублей, что эквивалентно 240,8 млн долл. США", - говорится в материалах.
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
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