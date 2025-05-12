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Правительство утвердило стратегию развития судостроения до 2050 года - 12.05.2025, ПРАЙМ
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Правительство утвердило стратегию развития судостроения до 2050 года
Правительство утвердило стратегию развития судостроения до 2050 года - 12.05.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердило стратегию развития судостроения до 2050 года
Правительство России утвердило стратегию развития судостроительной промышленности до 2050 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T10:54+0300
2025-05-12T11:10+0300
промышленность
бизнес
москва
михаил мишустин
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Правительство России утвердило стратегию развития судостроительной промышленности до 2050 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."С учетом различных вызовов правительство актуализировало стратегию развития судостроительной промышленности. Документ подготовлен и утвержден с горизонтом планирования до 2050 года", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.Он отметил, что в документе обозначены конкретные показатели по наращиванию производственных мощностей, строительству новых верфей, увеличению загрузки предприятий. Кроме того, стратегия содержит ориентиры по расширению программ научных исследований и разработок, повышению инвестиционной привлекательности этой сферы, устранению избыточных административных барьеров, уточнил премьер."Важно решить поставленную главой государства задачу по достижению технологического суверенитета, в том числе и по критическим позициям судового оборудования, самым значимым производственным процессам", - подчеркнул Мишустин.По его словам, важно обеспечить максимальный уровень локализации строительства кораблей, судов, морской техники, а также выйти на высокие темпы создания конкурентоспособной продукции."Для этого необходимо сформировать детальный перечень всех мероприятий, которые позволят обеспечить эффективную организацию производств как с точки зрения применяемых технологий, так и с точки зрения операционных процессов. И особое внимание уделить комплектованию кадров", - заявил премьер.Согласно обновленной стратегии, уровень загрузки действующих производств к 2036 году должен вырасти до 61%, а к 2050 году – до 73%, отмечено в сообщении в официальном Telegram-канале кабмина. Среди целей стратегии - обеспечить выполнение государственного оборонного заказа, увеличить долю гражданского флота собственного производства до 61% к 2036 году и до 64% к 2050 году.Долю серийных судов, выпускаемых российскими предприятиями, предполагается увеличить с 30 до 50% от общего объема судостроения к 2036 году и до 80% – к 2050 году, уточнили в правительстве. Число судов, курсирующих по Северному морскому пути, предстоит увеличить до 51 к 2036 году и до 135 - к 2050 году. Кроме того, стоит цель обеспечить импортозамещение линейки судового комплектующего оборудования. Согласно обновленной стратегии, к 2036 году половина такой продукции должна выпускаться в России, а к 2050 году долю российских комплектующих планируется увеличить до 80%.
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промышленность, бизнес, москва, михаил мишустин
Промышленность, Бизнес, МОСКВА, Михаил Мишустин
10:54 12.05.2025 (обновлено: 11:10 12.05.2025)
 
Правительство утвердило стратегию развития судостроения до 2050 года

Мишустин: правительство утвердило стратегию развития судостроения до 2050 года

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Правительство России утвердило стратегию развития судостроительной промышленности до 2050 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"С учетом различных вызовов правительство актуализировало стратегию развития судостроительной промышленности. Документ подготовлен и утвержден с горизонтом планирования до 2050 года", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Он отметил, что в документе обозначены конкретные показатели по наращиванию производственных мощностей, строительству новых верфей, увеличению загрузки предприятий. Кроме того, стратегия содержит ориентиры по расширению программ научных исследований и разработок, повышению инвестиционной привлекательности этой сферы, устранению избыточных административных барьеров, уточнил премьер.
"Важно решить поставленную главой государства задачу по достижению технологического суверенитета, в том числе и по критическим позициям судового оборудования, самым значимым производственным процессам", - подчеркнул Мишустин.
По его словам, важно обеспечить максимальный уровень локализации строительства кораблей, судов, морской техники, а также выйти на высокие темпы создания конкурентоспособной продукции.
"Для этого необходимо сформировать детальный перечень всех мероприятий, которые позволят обеспечить эффективную организацию производств как с точки зрения применяемых технологий, так и с точки зрения операционных процессов. И особое внимание уделить комплектованию кадров", - заявил премьер.
Согласно обновленной стратегии, уровень загрузки действующих производств к 2036 году должен вырасти до 61%, а к 2050 году – до 73%, отмечено в сообщении в официальном Telegram-канале кабмина. Среди целей стратегии - обеспечить выполнение государственного оборонного заказа, увеличить долю гражданского флота собственного производства до 61% к 2036 году и до 64% к 2050 году.
Долю серийных судов, выпускаемых российскими предприятиями, предполагается увеличить с 30 до 50% от общего объема судостроения к 2036 году и до 80% – к 2050 году, уточнили в правительстве. Число судов, курсирующих по Северному морскому пути, предстоит увеличить до 51 к 2036 году и до 135 - к 2050 году. Кроме того, стоит цель обеспечить импортозамещение линейки судового комплектующего оборудования. Согласно обновленной стратегии, к 2036 году половина такой продукции должна выпускаться в России, а к 2050 году долю российских комплектующих планируется увеличить до 80%.
Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
Мантуров рассказал о планах по строительству гражданских судов
10:44
 
ПромышленностьБизнесМОСКВАМихаил Мишустин
 
 
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