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Уровень абсолютной бедности в Молдавии достиг максимума - 12.05.2025, ПРАЙМ
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Уровень абсолютной бедности в Молдавии достиг максимума
Уровень абсолютной бедности в Молдавии достиг максимума - 12.05.2025, ПРАЙМ
Уровень абсолютной бедности в Молдавии достиг максимума
Уровень абсолютной бедности в Молдавии превысил 30%, заявил в понедельник экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат. | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T13:01+0300
2025-05-12T13:01+0300
экономика
общество
молдавия
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КИШИНЕВ, 12 мая - ПРАЙМ. Уровень абсолютной бедности в Молдавии превысил 30%, заявил в понедельник экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат. "Уровень абсолютной бедности достиг максимума с тех пор, как начали проводиться подобные измерения, и за последние три года он стабильно превышает 30%. Каждый третий гражданин живёт за чертой крайней бедности. Но за этими холодными процентами скрывается куда более болезненная реальность — ежедневная драма более чем 1,2 миллиона человек, для которых единственный вопрос дня: что сегодня положить на стол своим детям", - написал Филат в своем Telegram-канале. По его словам, этот тревожный сигнал, который должен был бы мобилизовать любое ответственное правительство. "Мало кто осознаёт, что помимо официально признанных бедных, есть как минимум столько же людей, находящихся на грани крайней нужды. Взрыв бедности стал результатом неспособности властей, коррупционных схем в энергетической сфере, плохо управляемых кризисов, а в итоге — хронической некомпетентности и равнодушия", - добавил Филат. Экс-премьер сравнил ситуацию в стране с экономическим геноцидом. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
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общество , молдавия, кишинев
Экономика, Общество , МОЛДАВИЯ, Кишинев
13:01 12.05.2025
 
Уровень абсолютной бедности в Молдавии достиг максимума

Экс-премьер Молдавии Филат: уровень абсолютной бедности в стране превысил 30%

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГорода мира. Кишинев
Города мира. Кишинев - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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КИШИНЕВ, 12 мая - ПРАЙМ. Уровень абсолютной бедности в Молдавии превысил 30%, заявил в понедельник экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат.
"Уровень абсолютной бедности достиг максимума с тех пор, как начали проводиться подобные измерения, и за последние три года он стабильно превышает 30%. Каждый третий гражданин живёт за чертой крайней бедности. Но за этими холодными процентами скрывается куда более болезненная реальность — ежедневная драма более чем 1,2 миллиона человек, для которых единственный вопрос дня: что сегодня положить на стол своим детям", - написал Филат в своем Telegram-канале.
По его словам, этот тревожный сигнал, который должен был бы мобилизовать любое ответственное правительство.
"Мало кто осознаёт, что помимо официально признанных бедных, есть как минимум столько же людей, находящихся на грани крайней нужды. Взрыв бедности стал результатом неспособности властей, коррупционных схем в энергетической сфере, плохо управляемых кризисов, а в итоге — хронической некомпетентности и равнодушия", - добавил Филат.
Экс-премьер сравнил ситуацию в стране с экономическим геноцидом.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
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