https://1prime.ru/20250512/mosbirzha-857476917.html
Российский рынок акций растет на геополитическом позитиве
Российский рынок акций растет на геополитическом позитиве - 12.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет на геополитическом позитиве
Российский рынок акций уверенно растет в начале недели за счет геополитического позитива, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T10:19+0300
2025-05-12T10:19+0300
2025-05-12T10:19+0300
экономика
рынок
торги
акции
москва
киев
стамбул
мосбиржа
газпром
камаз
https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_4398ec43ccd2e0fe32de31933dd02d67.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет в начале недели за счет геополитического позитива, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.13 мск подскакивал на 3,06% относительно предыдущего закрытия, до 2 938,12 пункта. Сильнее всего дорожают акции "СПБ Биржи" (+7,74%), "Газпрома" (+3,99%), "ОВК" (+3,87%), "Вуш Холдинга" (+3,53%), "Камаза" (+3,33%), "Сегежи" (+3,13%), "Русснефти" (+3,08%). Небольшое снижение демонстрируют лишь акции "Полюса" (-0,06%). Президент России Владимир Путин ранее предложил прямые переговоры с Киевом 15 мая в Стамбуле. Это позитивно сказалось на динамике российских акций и индексах, комментирует Владислав Антонов из BitRiver. "Торги открылись резким ростом на фоне геополитического позитива. Если позитив сохранится, покупателям будет несложно вернуть значение индекса к уровню 3050 пунктов. Его пробой будет указывать на новое восходящее движение к 3280 пунктам (мартовский максимум)", - добавляет Антонов. "На этой неделе внимание инвесторов также привлекут данные Росстата по инфляции за апрель и очередная порция недельных данных по индексу потребительских цен. Если данные подтвердят тенденцию на постепенное замедление инфляции, это может спровоцировать более выраженное снижение доходности облигаций и выравнивание кривой доходности. Дальнейшее сокращение инверсии кривой доходности, в свою очередь, может поддержать восстановление фондовых индексов", - отмечают аналитики "Цифра брокер".
https://1prime.ru/20250512/aktsii-857472223.html
москва
киев
стамбул
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_9b97d725e1ff656360c98bac6f1784f2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, акции, москва, киев, стамбул, мосбиржа, газпром, камаз
Экономика, Рынок, Торги, Акции, МОСКВА, Киев, Стамбул, Мосбиржа, Газпром, Камаз
Российский рынок акций растет на геополитическом позитиве
Мосбиржа: российский рынок акций растет на геополитическом позитиве
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет в начале недели за счет геополитического позитива, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.13 мск подскакивал на 3,06% относительно предыдущего закрытия, до 2 938,12 пункта.
Сильнее всего дорожают акции "СПБ Биржи" (+7,74%), "Газпрома" (+3,99%), "ОВК" (+3,87%), "Вуш Холдинга" (+3,53%), "Камаза" (+3,33%), "Сегежи" (+3,13%), "Русснефти" (+3,08%). Небольшое снижение демонстрируют лишь акции "Полюса" (-0,06%).
Президент России Владимир Путин ранее предложил прямые переговоры с Киевом 15 мая в Стамбуле. Это позитивно сказалось на динамике российских акций и индексах, комментирует Владислав Антонов из BitRiver.
"Торги открылись резким ростом на фоне геополитического позитива. Если позитив сохранится, покупателям будет несложно вернуть значение индекса к уровню 3050 пунктов. Его пробой будет указывать на новое восходящее движение к 3280 пунктам (мартовский максимум)", - добавляет Антонов.
"На этой неделе внимание инвесторов также привлекут данные Росстата по инфляции за апрель и очередная порция недельных данных по индексу потребительских цен. Если данные подтвердят тенденцию на постепенное замедление инфляции, это может спровоцировать более выраженное снижение доходности облигаций и выравнивание кривой доходности. Дальнейшее сокращение инверсии кривой доходности, в свою очередь, может поддержать восстановление фондовых индексов", - отмечают аналитики "Цифра брокер".
Российский рынок акций на старте торгов вырос на 2,13%