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НСФР предлагает обязать операторов возмещать ущерб от телефонных мошенников

НСФР предлагает обязать операторов возмещать ущерб от телефонных мошенников - 12.05.2025, ПРАЙМ

НСФР предлагает обязать операторов возмещать ущерб от телефонных мошенников

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предлагает разделять ответственность за ущерб от телефонных мошенников между банками и операторами связи, сообщил... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T13:31+0300

2025-05-12T13:31+0300

2025-05-12T13:31+0300

мошенничество

финансы

технологии

банки

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нсфр

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Национальный совет финансового рынка (НСФР) предлагает разделять ответственность за ущерб от телефонных мошенников между банками и операторами связи, сообщил РИА Новости председатель НСФР Андрей Емелин. "Законопроектом предполагается, что на операторов связи будут возложены определенные обязанности, в частности, направление банку информации о мошеннических звонках или сообщениях. Мы предлагаем сделать для операторов связи симметричную ответственность ровно такую же, как для банков", - сказал он. "То есть если банк не выполняет свои обязанности, он несет ответственность в виде возмещения. Если оператор не будет выполнять свои обязанности по направлению информации, он ровно так же будет нести ответственность за непредоставление этой информации в банк", - пояснил Емелин. Банки должны выполнять определенные требования при наличии признаков мошенничества, и операторы связи ровно так же при наличии признаков того, что звонок или сообщение направляется в целях мошенничества, должны будут направлять эти сообщения в банки, указал он. "Поэтому мы считаем, что здесь система как раз получит более полное завершение, потому что мы очень давно к этому стремимся", - добавил Емелин. Глава НСФР также подчеркнул, что сначала предлагается отработать систему обмена данными, форматы и сроки ответа на всех 13 системно значимых банках, а потом распространить на все остальное банковское сообщество.

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финансы, технологии, банки, москва, нсфр