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Nissan сократит еще более десяти тысяч сотрудников

Nissan сократит еще более десяти тысяч сотрудников - 12.05.2025, ПРАЙМ

Nissan сократит еще более десяти тысяч сотрудников

Автомобильный концерн Nissan сократит еще более 10 тысяч сотрудников в Японии и в мире вследствие плохих финансовых показателей своей деятельности, сообщил... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T13:26+0300

2025-05-12T13:26+0300

2025-05-12T13:26+0300

бизнес

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токио

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ТОКИО, 12 мая – ПРАЙМ. Автомобильный концерн Nissan сократит еще более 10 тысяч сотрудников в Японии и в мире вследствие плохих финансовых показателей своей деятельности, сообщил телеканал NHK. Таким образом, общее число сокращений достигнет 20 тысяч человек, что соответствует 15% всех сотрудников. За 2024 финансовый год (1 апреля 2024 – 31 марта 2025 года) чистые убытки компании составили рекордную сумму в 750 миллиардов иен (более 5 миллиардов долларов) при том, что еще в начале марта убытки оценивались в 80 миллиардов иен (544 миллиона долларов). В связи с тяжелым положением компания сменила президента: с 1 апреля вместо Макото Утиды новым главой автомобильного концерна стал мексиканец Иван Эспиноса.

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бизнес, технологии, токио, япония, nissan