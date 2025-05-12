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РФ к 2050 году станет экспортером №1 на газовые рынки Азии, заявил Новак
РФ к 2050 году станет экспортером №1 на газовые рынки Азии, заявил Новак - 12.05.2025, ПРАЙМ
РФ к 2050 году станет экспортером №1 на газовые рынки Азии, заявил Новак
Россия планирует нарастить экспорт трубопроводного газа до 197 миллиардов кубометров в 2036 году, сохранить объемы добычи и поступлений в федеральный бюджет, а... | 12.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Россия планирует нарастить экспорт трубопроводного газа до 197 миллиардов кубометров в 2036 году, сохранить объемы добычи и поступлений в федеральный бюджет, а к 2050 году страна станет лидером по поставкам на газовые рынки Азии, написал вице-премьер РФ Александр Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика". Вице-премьер отметил, что для реализации логистического и экспортного потенциалов в газовой отрасли продолжится развитие магистральной инфраструктуры. В первую очередь, как уточнил Новак, речь идет о строительстве экспортного маршрута "Сила Сибири-2", соединении "Силы Сибири-1" с "Сахалин – Хабаровск – Владивосток", а также единой системы газоснабжения с магистралями на востоке страны, ускорении поставок по Дальневосточному маршруту. В планах – разработка собственных технологий бесшовных труб и труб большого диаметра, а также кооперация с дружественными странами для совместного развития газовой инфраструктуры и заключение долгосрочных контрактов, формирование своповых поставок партнерами, добавил Новак. "Это позволит нарастить экспорт трубопроводного газа до 197 миллиардов кубометров в 2036 году, сохранить объемы добычи и поступлений в федеральный бюджет. К 2050 году Россия станет экспортером №1 на газовые рынки Азии", – написал он. Согласно Энергостратегии-2050, трубопроводные поставки РФ на экспорт в 2023 году составили 101 миллиард кубометров, в 2030 году по целевому сценарию могут вырасти до 151 миллиарда кубометров.
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газ, александр новак, сила сибири-2, азия, россия
Энергетика, Газ, Александр Новак, Сила Сибири-2, АЗИЯ, РОССИЯ
РФ к 2050 году станет экспортером №1 на газовые рынки Азии, заявил Новак
Новак: Россия к 2050 году станет экспортером №1 на газовые рынки Азии
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Россия планирует нарастить экспорт трубопроводного газа до 197 миллиардов кубометров в 2036 году, сохранить объемы добычи и поступлений в федеральный бюджет, а к 2050 году страна станет лидером по поставкам на газовые рынки Азии, написал вице-премьер РФ Александр Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
Вице-премьер отметил, что для реализации логистического и экспортного потенциалов в газовой отрасли продолжится развитие магистральной инфраструктуры. В первую очередь, как уточнил Новак, речь идет о строительстве экспортного маршрута "Сила Сибири-2", соединении "Силы Сибири-1" с "Сахалин – Хабаровск – Владивосток", а также единой системы газоснабжения с магистралями на востоке страны, ускорении поставок по Дальневосточному маршруту.
В планах – разработка собственных технологий бесшовных труб и труб большого диаметра, а также кооперация с дружественными странами для совместного развития газовой инфраструктуры и заключение долгосрочных контрактов, формирование своповых поставок партнерами, добавил Новак.
МЭР РФ ждет снижения цены экспорта газа в дальнее зарубежье на 0,5%
"Это позволит нарастить экспорт трубопроводного газа до 197 миллиардов кубометров в 2036 году, сохранить объемы добычи и поступлений в федеральный бюджет. К 2050 году Россия станет экспортером №1 на газовые рынки Азии", – написал он.
Согласно Энергостратегии-2050, трубопроводные поставки РФ на экспорт в 2023 году составили 101 миллиард кубометров, в 2030 году по целевому сценарию могут вырасти до 151 миллиарда кубометров.