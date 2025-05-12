https://1prime.ru/20250512/novak-857487753.html

Новак рассказал о новых генерирующих мощностях в России

Новак рассказал о новых генерирующих мощностях в России - 12.05.2025, ПРАЙМ

Новак рассказал о новых генерирующих мощностях в России

Порядка 45 гигаватт новых генерирующих мощностей преимущественно с применением газотурбинных установок (ГТУ) отечественного производства будет введено в... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T14:08+0300

2025-05-12T14:08+0300

2025-05-12T14:08+0300

энергетика

россия

газ

александр новак

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Порядка 45 гигаватт новых генерирующих мощностей преимущественно с применением газотурбинных установок (ГТУ) отечественного производства будет введено в эксплуатацию в России до 2050 года, к этому времени будет полностью локализовано производство газовых турбин средней и большой мощности, солнечных и ветрогенераторов, накопителей энергии, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "До 2050 года планируется ввести в эксплуатацию порядка 45 ГВт новых и модернизированных генерирующих мощностей, преимущественно с применением газотурбинных установок отечественного производства. Будет полностью локализовано производство газовых турбин средней и большой мощностей, солнечных и ветрогенераторов, накопителей энергии и ключевой автоматики. Общая доля отечественных технологий и оборудования в электроэнергетике достигнет 90%", - написал Новак в авторской статье в журнале "Энергетическая политика". Он отметил, что для стабильной работы электроэнергетической отрасли необходимо обеспечить покрытие спроса электроэнергетики на ГТУ российского производства. В отношении выпуска газотурбинных установок Новак указал, что уже в 2025 году запланирован выпуск до восьми единиц ГТЭ-170/ГТЭ-65 и до двух единиц ГТД-110М. В 2027-2029 годы запланирована реализация четырех проектов модернизации ТЭС на 1605 МВт с применением трех ГТД-110М, четырех ГТЭ-170 и двух ГТЭ-65.

https://1prime.ru/20250512/novak-857487471.html

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россия, газ, александр новак