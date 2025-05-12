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Новак рассказал о новых генерирующих мощностях в России - 12.05.2025, ПРАЙМ
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Новак рассказал о новых генерирующих мощностях в России
Новак рассказал о новых генерирующих мощностях в России - 12.05.2025, ПРАЙМ
Новак рассказал о новых генерирующих мощностях в России
Порядка 45 гигаватт новых генерирующих мощностей преимущественно с применением газотурбинных установок (ГТУ) отечественного производства будет введено в... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T14:08+0300
2025-05-12T14:08+0300
энергетика
россия
газ
александр новак
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Порядка 45 гигаватт новых генерирующих мощностей преимущественно с применением газотурбинных установок (ГТУ) отечественного производства будет введено в эксплуатацию в России до 2050 года, к этому времени будет полностью локализовано производство газовых турбин средней и большой мощности, солнечных и ветрогенераторов, накопителей энергии, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "До 2050 года планируется ввести в эксплуатацию порядка 45 ГВт новых и модернизированных генерирующих мощностей, преимущественно с применением газотурбинных установок отечественного производства. Будет полностью локализовано производство газовых турбин средней и большой мощностей, солнечных и ветрогенераторов, накопителей энергии и ключевой автоматики. Общая доля отечественных технологий и оборудования в электроэнергетике достигнет 90%", - написал Новак в авторской статье в журнале "Энергетическая политика". Он отметил, что для стабильной работы электроэнергетической отрасли необходимо обеспечить покрытие спроса электроэнергетики на ГТУ российского производства. В отношении выпуска газотурбинных установок Новак указал, что уже в 2025 году запланирован выпуск до восьми единиц ГТЭ-170/ГТЭ-65 и до двух единиц ГТД-110М. В 2027-2029 годы запланирована реализация четырех проектов модернизации ТЭС на 1605 МВт с применением трех ГТД-110М, четырех ГТЭ-170 и двух ГТЭ-65.
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россия, газ, александр новак
Энергетика, РОССИЯ, Газ, Александр Новак
14:08 12.05.2025
 
Новак рассказал о новых генерирующих мощностях в России

Новак: до 2050 года в России введут 45 ГВт новых генерирующих мощностей

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Порядка 45 гигаватт новых генерирующих мощностей преимущественно с применением газотурбинных установок (ГТУ) отечественного производства будет введено в эксплуатацию в России до 2050 года, к этому времени будет полностью локализовано производство газовых турбин средней и большой мощности, солнечных и ветрогенераторов, накопителей энергии, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"До 2050 года планируется ввести в эксплуатацию порядка 45 ГВт новых и модернизированных генерирующих мощностей, преимущественно с применением газотурбинных установок отечественного производства. Будет полностью локализовано производство газовых турбин средней и большой мощностей, солнечных и ветрогенераторов, накопителей энергии и ключевой автоматики. Общая доля отечественных технологий и оборудования в электроэнергетике достигнет 90%", - написал Новак в авторской статье в журнале "Энергетическая политика".
Он отметил, что для стабильной работы электроэнергетической отрасли необходимо обеспечить покрытие спроса электроэнергетики на ГТУ российского производства. В отношении выпуска газотурбинных установок Новак указал, что уже в 2025 году запланирован выпуск до восьми единиц ГТЭ-170/ГТЭ-65 и до двух единиц ГТД-110М. В 2027-2029 годы запланирована реализация четырех проектов модернизации ТЭС на 1605 МВт с применением трех ГТД-110М, четырех ГТЭ-170 и двух ГТЭ-65.
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