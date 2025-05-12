https://1prime.ru/20250512/novak-857488394.html

Новак отметил рост экономики стран БРИКС

Новак отметил рост экономики стран БРИКС - 12.05.2025, ПРАЙМ

Новак отметил рост экономики стран БРИКС

Экономика стран БРИКС растёт, а Европы и стран "большой семёрки" (G7) - замедляется, что проецируется на потребление энергоресурсов, считает вице-премьер РФ... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T14:20+0300

2025-05-12T14:20+0300

2025-05-12T14:20+0300

энергетика

мировая экономика

европа

александр новак

брикс

g7

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/68/841466808_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_a2e97c830bba5634ca194725954714a6.jpg

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Экономика стран БРИКС растёт, а Европы и стран "большой семёрки" (G7) - замедляется, что проецируется на потребление энергоресурсов, считает вице-премьер РФ Александр Новак. За последние 11 лет рост спроса на энергию составил около 14%, а в ближайшие 20 лет рост потребления первичной энергии может превысить 20%. Согласно сбалансированному сценарию, мировой спрос на энергию к 2050 году достигнет 25 миллиардов тонн условного топлива, что на 23% больше, чем по итогам 2023 года, отметил Новак в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика". "Одновременно изменения будут касаться структуры спроса. Мы видим значительное увеличение роли стран БРИКС в мировой экономике и мировом ВВП, при этом рост экономик европейских стран и стран G7 замедляется. Эта тенденция проецируется на потребление энергоресурсов. Таким образом, основными потребителями энергии будущего станут страны Глобального Юга и Востока", – написал Новак.

https://1prime.ru/20250512/ugol-857488011.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, европа, александр новак, брикс, g7