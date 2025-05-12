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Новак отметил рост экономики стран БРИКС - 12.05.2025, ПРАЙМ
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Новак отметил рост экономики стран БРИКС
Новак отметил рост экономики стран БРИКС - 12.05.2025, ПРАЙМ
Новак отметил рост экономики стран БРИКС
Экономика стран БРИКС растёт, а Европы и стран "большой семёрки" (G7) - замедляется, что проецируется на потребление энергоресурсов, считает вице-премьер РФ... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T14:20+0300
2025-05-12T14:20+0300
энергетика
мировая экономика
европа
александр новак
брикс
g7
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Экономика стран БРИКС растёт, а Европы и стран "большой семёрки" (G7) - замедляется, что проецируется на потребление энергоресурсов, считает вице-премьер РФ Александр Новак. За последние 11 лет рост спроса на энергию составил около 14%, а в ближайшие 20 лет рост потребления первичной энергии может превысить 20%. Согласно сбалансированному сценарию, мировой спрос на энергию к 2050 году достигнет 25 миллиардов тонн условного топлива, что на 23% больше, чем по итогам 2023 года, отметил Новак в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика". "Одновременно изменения будут касаться структуры спроса. Мы видим значительное увеличение роли стран БРИКС в мировой экономике и мировом ВВП, при этом рост экономик европейских стран и стран G7 замедляется. Эта тенденция проецируется на потребление энергоресурсов. Таким образом, основными потребителями энергии будущего станут страны Глобального Юга и Востока", – написал Новак.
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мировая экономика, европа, александр новак, брикс, g7
Энергетика, Мировая экономика, ЕВРОПА, Александр Новак, БРИКС, G7
14:20 12.05.2025
 
Новак отметил рост экономики стран БРИКС

Новак: экономика стран БРИКС растет, пока экономика Европы и G7 замедляется

© РИА Новости . Сергей Пятаков/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлажки стран БРИКС
Флажки стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Экономика стран БРИКС растёт, а Европы и стран "большой семёрки" (G7) - замедляется, что проецируется на потребление энергоресурсов, считает вице-премьер РФ Александр Новак.
За последние 11 лет рост спроса на энергию составил около 14%, а в ближайшие 20 лет рост потребления первичной энергии может превысить 20%. Согласно сбалансированному сценарию, мировой спрос на энергию к 2050 году достигнет 25 миллиардов тонн условного топлива, что на 23% больше, чем по итогам 2023 года, отметил Новак в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
"Одновременно изменения будут касаться структуры спроса. Мы видим значительное увеличение роли стран БРИКС в мировой экономике и мировом ВВП, при этом рост экономик европейских стран и стран G7 замедляется. Эта тенденция проецируется на потребление энергоресурсов. Таким образом, основными потребителями энергии будущего станут страны Глобального Юга и Востока", – написал Новак.
Уголь на складе - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
Мировые потребности в угле будут постепенно снижаться, заявил Новак
14:11
 
ЭнергетикаМировая экономикаЕВРОПААлександр НовакБРИКСG7
 
 
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