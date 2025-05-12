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ООН приветствует диалог между США и КНР по торговле - 12.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ООН приветствует диалог между США и КНР по торговле
ООН приветствует диалог между США и КНР по торговле - 12.05.2025, ПРАЙМ
ООН приветствует диалог между США и КНР по торговле
ООН приветствует диалог между США и КНР в части торговых отношений, считает, что это положительно сказывается на мировой экономике, заявил представитель генсека | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T20:31+0300
2025-05-12T20:31+0300
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мировая экономика
торговля
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ООН, 12 мая - ПРАЙМ. ООН приветствует диалог между США и КНР в части торговых отношений, считает, что это положительно сказывается на мировой экономике, заявил представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик. Китай и США в понедельник сообщили, что договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, которая должна вступить в силу со среды на 90 дней. "Взаимные" пошлины между странами снизятся до 10%. В итоге, КНР будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. "Мы приветствуем прямой диалог по вопросам торговли, который мы наблюдали между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами на выходных в Швейцарии. Это очень позитивно для мировой экономики", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
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сша, китай, оон, мировая экономика, торговля
Экономика, США, КИТАЙ, ООН, Мировая экономика, торговля
20:31 12.05.2025
 
ООН приветствует диалог между США и КНР по торговле

В офисе генсека ООН заявили, что приветствуют диалог между США и КНР по торговле

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ООН, 12 мая - ПРАЙМ. ООН приветствует диалог между США и КНР в части торговых отношений, считает, что это положительно сказывается на мировой экономике, заявил представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик.
Китай и США в понедельник сообщили, что договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, которая должна вступить в силу со среды на 90 дней. "Взаимные" пошлины между странами снизятся до 10%. В итоге, КНР будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
"Мы приветствуем прямой диалог по вопросам торговли, который мы наблюдали между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами на выходных в Швейцарии. Это очень позитивно для мировой экономики", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
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ЭкономикаСШАКИТАЙООНМировая экономикаторговля
 
 
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