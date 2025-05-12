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Кабмин продлил отсрочку по уплате налогов для бизнеса в Курской области

Кабмин продлил отсрочку по уплате налогов для бизнеса в Курской области - 12.05.2025, ПРАЙМ

Кабмин продлил отсрочку по уплате налогов для бизнеса в Курской области

Правительство России продлило для представителей бизнеса в Курской области срок уплаты большей части налогов и страховых взносов еще на один год, сообщила... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T09:09+0300

2025-05-12T09:09+0300

2025-05-12T09:21+0300

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Правительство России продлило для представителей бизнеса в Курской области срок уплаты большей части налогов и страховых взносов еще на один год, сообщила пресс-служба кабмина."Правительство продлило отсрочку по уплате налогов для предпринимателей в Курской области и расширило параметры этой меры поддержки. Для представителей бизнеса, работающих на отдельных территориях Курской области, продлен срок уплаты большей части налогов и страховых взносов еще на один год. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.В правительстве также напомнили, что мера поддержки распространяется на предпринимателей и организации, которые работают на приграничных территориях Курской области и территориях региона, где введен режим контртеррористической операции и в отношении жителей принято решение об отселении. Кроме того, теперь эта мера распространяется на обособленные подразделения таких организаций, а также на организации и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с сельским хозяйством."Платежи по налогам, авансовым платежам и страховым взносам, подлежащим уплате в 2024 и 2025 годах, для таких предприятий перенесены на 2026 год с возможностью их дальнейшего погашения в рассрочку в течение еще одного года – равными частями ежемесячно", - пояснили в кабмине.В сентябре прошлого года правительство РФ утвердило решение об отсрочке по уплате налогов и страховых взносов для предпринимателей приграничных районов Курской области. Речь шла о налогах, авансовых платежах по налогам, а также страховых взносах, подлежащих уплате в 2024 году, начиная с 1 августа. Отсрочка была предоставлена на 12 месяцев с последующей рассрочкой уплаты платежей.

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