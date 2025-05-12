https://1prime.ru/20250512/pakistan-857500428.html

Пакистан объявил о завершении своей операции против Индии

Пакистан объявил о завершении своей операции против Индии - 12.05.2025, ПРАЙМ

Пакистан объявил о завершении своей операции против Индии

Пакистан объявил о завершении своей операции "Буньян-ун-Марсус", которая была начата в ответ на действия индийских вооруженных сил, передает телеканал Geo со... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T20:29+0300

2025-05-12T20:29+0300

2025-05-12T20:29+0300

пакистан

индия

https://cdnn.1prime.ru/img/84196/35/841963557_0:289:2400:1639_1920x0_80_0_0_c93ef5053cf529a76813d0ec9954d77e.jpg

МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Пакистан объявил о завершении своей операции "Буньян-ун-Марсус", которая была начата в ответ на действия индийских вооруженных сил, передает телеканал Geo со ссылкой на заявление пресс-службы армии страны."Пакистан официально объявил о завершении своего контрнаступления, операции "Буньян-ун-Марсус", в ходе которой в ответ на агрессию были атакованы десятки индийских военных объектов. По данным Межведомственной службы по связям с общественностью, действия, проведенные 6 и 10 мая, были частью указанной военной операции", - говорится в сообщении.Как указали в пресс-службе армии, одновременно с проведением операции "вооруженные силы Пакистана провели самые эффективные контртеррористические операции в западном регионе". Минобороны Индии ночью 7 мая заявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", атаковав "террористическую инфраструктуру" на пакистанской территории. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Исламабад, в свою очередь, заявил, что индийские силы атаковали пять населенных пунктов в Пакистане, в результате погиб по меньшей мере 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ. Отношения между двумя странами в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. При нападении террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что у нее есть доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Глава правительства Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Дели в связи исламской республики с терактом в Кашмире. По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан достигли договоренности о прекращении всех обстрелов и военных действий на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух государств было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.

https://1prime.ru/20250512/tramp-857495893.html

пакистан

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пакистан, индия