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Пакистан объявил о завершении своей операции против Индии - 12.05.2025, ПРАЙМ
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Пакистан объявил о завершении своей операции против Индии
Пакистан объявил о завершении своей операции против Индии - 12.05.2025, ПРАЙМ
Пакистан объявил о завершении своей операции против Индии
Пакистан объявил о завершении своей операции "Буньян-ун-Марсус", которая была начата в ответ на действия индийских вооруженных сил, передает телеканал Geo со... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T20:29+0300
2025-05-12T20:29+0300
пакистан
индия
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МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Пакистан объявил о завершении своей операции "Буньян-ун-Марсус", которая была начата в ответ на действия индийских вооруженных сил, передает телеканал Geo со ссылкой на заявление пресс-службы армии страны."Пакистан официально объявил о завершении своего контрнаступления, операции "Буньян-ун-Марсус", в ходе которой в ответ на агрессию были атакованы десятки индийских военных объектов. По данным Межведомственной службы по связям с общественностью, действия, проведенные 6 и 10 мая, были частью указанной военной операции", - говорится в сообщении.Как указали в пресс-службе армии, одновременно с проведением операции "вооруженные силы Пакистана провели самые эффективные контртеррористические операции в западном регионе". Минобороны Индии ночью 7 мая заявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", атаковав "террористическую инфраструктуру" на пакистанской территории. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Исламабад, в свою очередь, заявил, что индийские силы атаковали пять населенных пунктов в Пакистане, в результате погиб по меньшей мере 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ. Отношения между двумя странами в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. При нападении террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что у нее есть доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Глава правительства Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Дели в связи исламской республики с терактом в Кашмире. По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан достигли договоренности о прекращении всех обстрелов и военных действий на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух государств было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.
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пакистан, индия
ПАКИСТАН, ИНДИЯ
20:29 12.05.2025
 
Пакистан объявил о завершении своей операции против Индии

Пакистан объявил о завершении своей операции "Буньян-ун-Марсус" против Индии

© Фото : Unsplash/Sameer AkhtariПакистан
Пакистан - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© Фото : Unsplash/Sameer Akhtari
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МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Пакистан объявил о завершении своей операции "Буньян-ун-Марсус", которая была начата в ответ на действия индийских вооруженных сил, передает телеканал Geo со ссылкой на заявление пресс-службы армии страны.
"Пакистан официально объявил о завершении своего контрнаступления, операции "Буньян-ун-Марсус", в ходе которой в ответ на агрессию были атакованы десятки индийских военных объектов. По данным Межведомственной службы по связям с общественностью, действия, проведенные 6 и 10 мая, были частью указанной военной операции", - говорится в сообщении.
Как указали в пресс-службе армии, одновременно с проведением операции "вооруженные силы Пакистана провели самые эффективные контртеррористические операции в западном регионе".
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
США остановили ядерную войну между Индией и Пакистаном, утверждает Трамп
17:29
Минобороны Индии ночью 7 мая заявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", атаковав "террористическую инфраструктуру" на пакистанской территории. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Исламабад, в свою очередь, заявил, что индийские силы атаковали пять населенных пунктов в Пакистане, в результате погиб по меньшей мере 31 человек, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ.
Отношения между двумя странами в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. При нападении террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что у нее есть доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Глава правительства Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Дели в связи исламской республики с терактом в Кашмире.
По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан достигли договоренности о прекращении всех обстрелов и военных действий на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух государств было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.
 
ПАКИСТАНИНДИЯ
 
 
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