https://1prime.ru/20250512/pensiya-857316270.html

Экономист объяснил, от чего зависит размер пенсии

Экономист объяснил, от чего зависит размер пенсии - 12.05.2025, ПРАЙМ

Экономист объяснил, от чего зависит размер пенсии

Размер пенсии напрямую коррелирует с размером зарплаты во время периода трудовой деятельности и отчислений от нее в Социальный фонд, объяснил агентству "Прайм"... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T04:04+0300

2025-05-12T04:04+0300

2025-05-12T04:04+0300

пенсии

выход на пенсию

финансы

социальный фонд

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МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Размер пенсии напрямую коррелирует с размером зарплаты во время периода трудовой деятельности и отчислений от нее в Социальный фонд, объяснил агентству "Прайм" доцент института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин.Современная пенсионная система в России привязана к индивидуальным пенсионным коэффициентам. Их количество зависит от зарплаты (точнее, от взносов работодателя в Социальный фонд России) и стажа работы. За один год можно заработать не более 10 ИПК.По данным Соцфонда, на 1 февраля 2025 года работающие граждане получают пенсию в среднем в размере 20 928,65 рубля в месяц, а неработающие пенсионеры — 23 800,81 рубля. Но это касается лишь страховой пенсии, которая зависит от ИПК и стажа.Те, кому их не хватило, получают социальную пенсию, размер которой со всеми доплатами составляет около 15 тысяч рублей. Тем, у кого размер пенсии ниже прожиточного минимума в регионе, производится социальная доплата до этого уровня.Для увеличения пенсии Ковригин советует подумать о вступлении в программу долгосрочных сбережений. В течение первых 10 лет государство софинансирует взносы в размере не менее 25%. Доходность первого года работы программы вполне неплохая – более 15% у большинства фондов.

https://1prime.ru/20250429/pensii-857147757.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пенсии, выход на пенсию, финансы, социальный фонд