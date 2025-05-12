https://1prime.ru/20250512/pensiya-857316270.html
Экономист объяснил, от чего зависит размер пенсии
Экономист объяснил, от чего зависит размер пенсии - 12.05.2025, ПРАЙМ
Экономист объяснил, от чего зависит размер пенсии
Размер пенсии напрямую коррелирует с размером зарплаты во время периода трудовой деятельности и отчислений от нее в Социальный фонд, объяснил агентству "Прайм"... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T04:04+0300
2025-05-12T04:04+0300
2025-05-12T04:04+0300
пенсии
выход на пенсию
финансы
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МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Размер пенсии напрямую коррелирует с размером зарплаты во время периода трудовой деятельности и отчислений от нее в Социальный фонд, объяснил агентству "Прайм" доцент института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин.Современная пенсионная система в России привязана к индивидуальным пенсионным коэффициентам. Их количество зависит от зарплаты (точнее, от взносов работодателя в Социальный фонд России) и стажа работы. За один год можно заработать не более 10 ИПК.По данным Соцфонда, на 1 февраля 2025 года работающие граждане получают пенсию в среднем в размере 20 928,65 рубля в месяц, а неработающие пенсионеры — 23 800,81 рубля. Но это касается лишь страховой пенсии, которая зависит от ИПК и стажа.Те, кому их не хватило, получают социальную пенсию, размер которой со всеми доплатами составляет около 15 тысяч рублей. Тем, у кого размер пенсии ниже прожиточного минимума в регионе, производится социальная доплата до этого уровня.Для увеличения пенсии Ковригин советует подумать о вступлении в программу долгосрочных сбережений. В течение первых 10 лет государство софинансирует взносы в размере не менее 25%. Доходность первого года работы программы вполне неплохая – более 15% у большинства фондов.
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пенсии, выход на пенсию, финансы, социальный фонд
Пенсии, выход на пенсию, Финансы, Социальный фонд
Экономист объяснил, от чего зависит размер пенсии
Экономист Ковригин: размер пенсии зависит от стажа и отчислений с зарплаты в СФР
МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Размер пенсии напрямую коррелирует с размером зарплаты во время периода трудовой деятельности и отчислений от нее в Социальный фонд, объяснил агентству "Прайм" доцент института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин.
Минтруд предложил не менять ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
Современная пенсионная система в России привязана к индивидуальным пенсионным коэффициентам. Их количество зависит от зарплаты (точнее, от взносов работодателя в Социальный фонд России) и стажа работы. За один год можно заработать не более 10 ИПК.
По данным Соцфонда, на 1 февраля 2025 года работающие граждане получают пенсию в среднем в размере 20 928,65 рубля в месяц, а неработающие пенсионеры — 23 800,81 рубля. Но это касается лишь страховой пенсии, которая зависит от ИПК и стажа.
Те, кому их не хватило, получают социальную пенсию, размер которой со всеми доплатами составляет около 15 тысяч рублей. Тем, у кого размер пенсии ниже прожиточного минимума в регионе, производится социальная доплата до этого уровня.
Для увеличения пенсии Ковригин советует подумать о вступлении в программу долгосрочных сбережений. В течение первых 10 лет государство софинансирует взносы в размере не менее 25%. Доходность первого года работы программы вполне неплохая – более 15% у большинства фондов.