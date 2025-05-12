https://1prime.ru/20250512/peregovory-857475484.html

В Японии оценили предложение Путина о начале переговоров с Украиной

В Японии оценили предложение Путина о начале переговоров с Украиной - 12.05.2025, ПРАЙМ

В Японии оценили предложение Путина о начале переговоров с Украиной

Предложение российского президента Владимира Путина о скорейшем начале переговоров с Украиной нужно приветствовать, заявил РИА Новости политолог Нобуо... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T09:52+0300

2025-05-12T09:52+0300

2025-05-12T09:52+0300

политика

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турция

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ТОКИО, 12 мая – ПРАЙМ. Предложение российского президента Владимира Путина о скорейшем начале переговоров с Украиной нужно приветствовать, заявил РИА Новости политолог Нобуо Симотомаи, которого в Японии часто называют "специалистом №1 по СССР и России". "Я считаю, что предложение президента Путина в целом нужно приветствовать. Похоже, что и украинская сторона настроена позитивно. Теперь дело за переговорами", - сказал политолог. Он также подчеркнул, что "надеется на то, что быстрый результат приведет к полному прекращению боевых действий". В ночь на воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

https://1prime.ru/20250511/peregovory-857466444.html

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россия, украина, турция, токио, владимир путин, владимир зеленский