https://1prime.ru/20250512/peregovory-857475484.html
В Японии оценили предложение Путина о начале переговоров с Украиной
В Японии оценили предложение Путина о начале переговоров с Украиной - 12.05.2025, ПРАЙМ
В Японии оценили предложение Путина о начале переговоров с Украиной
Предложение российского президента Владимира Путина о скорейшем начале переговоров с Украиной нужно приветствовать, заявил РИА Новости политолог Нобуо... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T09:52+0300
2025-05-12T09:52+0300
2025-05-12T09:52+0300
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ТОКИО, 12 мая – ПРАЙМ. Предложение российского президента Владимира Путина о скорейшем начале переговоров с Украиной нужно приветствовать, заявил РИА Новости политолог Нобуо Симотомаи, которого в Японии часто называют "специалистом №1 по СССР и России". "Я считаю, что предложение президента Путина в целом нужно приветствовать. Похоже, что и украинская сторона настроена позитивно. Теперь дело за переговорами", - сказал политолог. Он также подчеркнул, что "надеется на то, что быстрый результат приведет к полному прекращению боевых действий". В ночь на воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
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В Японии оценили предложение Путина о начале переговоров с Украиной
Симотомаи: предложение Путина о переговорах с Украиной нужно приветствовать
ТОКИО, 12 мая – ПРАЙМ. Предложение российского президента Владимира Путина о скорейшем начале переговоров с Украиной нужно приветствовать, заявил РИА Новости политолог Нобуо Симотомаи, которого в Японии часто называют "специалистом №1 по СССР и России".
"Я считаю, что предложение президента Путина в целом нужно приветствовать. Похоже, что и украинская сторона настроена позитивно. Теперь дело за переговорами", - сказал политолог.
Он также подчеркнул, что "надеется на то, что быстрый результат приведет к полному прекращению боевых действий".
В ночь на воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
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