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Банк России прокомментировал перегрев российской экономики

Банк России прокомментировал перегрев российской экономики - 12.05.2025, ПРАЙМ

Банк России прокомментировал перегрев российской экономики

Пик перегрева экономики в России был пройден в четвертом квартале 2024 года, при этом перегрев пока остается значительным, однозначный вывод об устойчивости и... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T16:02+0300

2025-05-12T16:02+0300

2025-05-12T16:02+0300

экономика

финансы

россия

банк россии

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Пик перегрева экономики в России был пройден в четвертом квартале 2024 года, при этом перегрев пока остается значительным, однозначный вывод об устойчивости и скорости его сокращения можно будет сделать позднее, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Можно с большей уверенностью говорить о том, что пик перегрева экономики был пройден в четвертом квартале 2024 года, и в первом квартале 2025 года положительный разрыв выпуска начал снижаться. Об этом свидетельствуют уменьшение текущего инфляционного давления, постепенное охлаждение внутреннего спроса и признаки некоторого снижения напряженности на рынке труда", - сообщается в материалах Банка России. В документе также отмечается, что перегрев в экономике пока остается значительным. "Однозначный вывод об устойчивости и скорости его сокращения можно будет сделать позднее", - подчеркнул регулятор.

https://1prime.ru/20250507/tsb-857353168.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банк россии