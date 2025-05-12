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Банк России прокомментировал перегрев российской экономики
Банк России прокомментировал перегрев российской экономики - 12.05.2025, ПРАЙМ
Банк России прокомментировал перегрев российской экономики
Пик перегрева экономики в России был пройден в четвертом квартале 2024 года, при этом перегрев пока остается значительным, однозначный вывод об устойчивости и... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T16:02+0300
2025-05-12T16:02+0300
2025-05-12T16:02+0300
экономика
финансы
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банк россии
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Пик перегрева экономики в России был пройден в четвертом квартале 2024 года, при этом перегрев пока остается значительным, однозначный вывод об устойчивости и скорости его сокращения можно будет сделать позднее, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России. "Можно с большей уверенностью говорить о том, что пик перегрева экономики был пройден в четвертом квартале 2024 года, и в первом квартале 2025 года положительный разрыв выпуска начал снижаться. Об этом свидетельствуют уменьшение текущего инфляционного давления, постепенное охлаждение внутреннего спроса и признаки некоторого снижения напряженности на рынке труда", - сообщается в материалах Банка России. В документе также отмечается, что перегрев в экономике пока остается значительным. "Однозначный вывод об устойчивости и скорости его сокращения можно будет сделать позднее", - подчеркнул регулятор.
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финансы, россия, банк россии
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Банк России
Банк России прокомментировал перегрев российской экономики
ЦБ: пик перегрева экономики в России был пройден в четвертом квартале 2024 года
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Пик перегрева экономики в России был пройден в четвертом квартале 2024 года, при этом перегрев пока остается значительным, однозначный вывод об устойчивости и скорости его сокращения можно будет сделать позднее, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Банка России.
"Можно с большей уверенностью говорить о том, что пик перегрева экономики был пройден в четвертом квартале 2024 года, и в первом квартале 2025 года положительный разрыв выпуска начал снижаться. Об этом свидетельствуют уменьшение текущего инфляционного давления, постепенное охлаждение внутреннего спроса и признаки некоторого снижения напряженности на рынке труда", - сообщается в материалах Банка России.
В документе также отмечается, что перегрев в экономике пока остается значительным. "Однозначный вывод об устойчивости и скорости его сокращения можно будет сделать позднее", - подчеркнул регулятор.
ЦБ отметил рост денежной базы России в узком определении