https://1prime.ru/20250512/perevozki-857494706.html

Минтранс рассказал о росте железнодорожных перевозок пассажиров

Минтранс рассказал о росте железнодорожных перевозок пассажиров - 12.05.2025, ПРАЙМ

Минтранс рассказал о росте железнодорожных перевозок пассажиров

Железнодорожные перевозки пассажиров за прошедшие дни 2025 года показывают стабильный рост примерно на 2%, сообщил Минтранс России. | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T17:10+0300

2025-05-12T17:10+0300

2025-05-12T17:10+0300

бизнес

россия

москва

роман старовойт

telegram

https://cdnn.1prime.ru/img/76866/28/768662850_0:180:1500:1024_1920x0_80_0_0_efd078c6a476da846b1b4f167c378cd3.jpg

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Железнодорожные перевозки пассажиров за прошедшие дни 2025 года показывают стабильный рост примерно на 2%, сообщил Минтранс России. Ведомство в понедельник опубликовало сообщение и видео с оперативного совещания во главе с министром Романом Старовойтом. Министерство стало публиковать такие посты в Telegram традиционно в первый день каждой рабочей недели. "Перевозка пассажиров на железнодорожном транспорте показывает стабильный рост во всех видах сообщения практически на 2%", - говорится в сообщении Минтранса РФ к оперативному совещанию. В Минтрансе РФ РИА Новости уточнили, что речь идет о перевозках с января по 6 мая. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-апреле 2025 года выросли на 2,4% в годовом выражении – до 396,6 миллиона пассажиров. В частности, в пригородных поездах перевозки пассажиров за четыре месяца выросли на 2,6% - до 360,4 миллиона человек, в поездах дальнего следования - на 0,4%, до 36,2 миллиона человек. РЖД в 2025 году планируют перевезти 1,3 миллиарда человек, превысив рекорд прошлого года, сообщал в феврале гендиректор компании Олег Белозеров. Перевозки пассажиров на сети РЖД в 2024 году выросли на 7% по сравнению с предыдущим годом - до 1 миллиарда 284,1 миллиона человек.

https://1prime.ru/20250507/aeroporty-857375233.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, роман старовойт, telegram