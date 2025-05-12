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В Кремле прокомментировали усилия Путина по долгосрочному миру на Украине - 12.05.2025, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали усилия Путина по долгосрочному миру на Украине
В Кремле прокомментировали усилия Путина по долгосрочному миру на Украине - 12.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали усилия Путина по долгосрочному миру на Украине
Президент России Владимир Путин четко и недвусмысленно обозначил позицию возобновления переговоров с Украиной без предварительных условий, заявил... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T15:37+0300
2025-05-12T15:37+0300
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин четко и недвусмысленно обозначил позицию возобновления переговоров с Украиной без предварительных условий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Подводя итоги праздничных торжеств в Москве, посвященных 9 мая, многочисленных встреч и переговоров с нашими зарубежными гостями, президент России выступил с заявлением. В этом заявлении, в том числе, четко и недвусмысленно изложил нашу позицию по возобновлению прямых переговоров (с Украиной - ред.) в Стамбуле без всяких предварительных условий", - сказал Песков журналистам. Песков также подчеркнул серьезный настрой России по поиску путей для достижения долгосрочного и надежного мирного урегулирования.Как отметил пресс-секретарь, позиция Путина по возобновлению переговоров с украинской стороной встретила поддержку и понимание лидеров многих государств, включая российских партнеров по СНГ и БРИКС.Он отметил, что президент США Дональд Трамп также призвал украинскую сторону безотлагательно, без каких-либо условий, принять участие в предложенной встрече."Во вчерашнем телефонном разговоре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность сделать все для организации переговоров", - добавил Песков.При этом пресс-секретарь подчеркнул, что Россия не приемлет язык ультиматумов, который пытается применить Запад.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждала с канцлером Германии Фридрихом Мерцем возможность блокировки газопровода "Северный поток-2" в качестве "меры" против России, если Москва не согласится на предложенное Западом 30-дневное прекращение огня на Украине.В ночь на воскресенье российский лидер выступил перед российскими и зарубежными СМИ. В ходе выступления Путин выдвинул предложение Украине о возобновлении прямых переговоров без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он отметил, что не исключает достижение реального прекращения огня, при условии, что оно будет соблюдаться со стороны украинских властей. Представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал инициативу как серьезную, подчеркнув стремление Москвы к мирному урегулированию. По его словам, ключевая задача переговоров состоит в устранении первопричин конфликта и обеспечении интересов России. Тем не менее, Владимир Зеленский выступил с ультиматумом в ответ на предложение России, заявив, что киевский режим сядет за стол переговоров лишь в том случае, если российская сторона согласится на полное прекращение огня с 12 мая. В свою очередь, президент США Дональд Трамп призвал Зеленского "немедленно" согласиться на предложение Москвы, поскольку подобного рода переговоры "как минимум определят, возможна ли сделка". Впоследствии Зеленский сообщил, что "будет ждать" Путина в Турции в четверг.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, украина, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, УКРАИНА, Владимир Зеленский
15:37 12.05.2025
 
В Кремле прокомментировали усилия Путина по долгосрочному миру на Украине

Песков: Россия со всей серьезностью подходит к поиску путей долгосрочного мира

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин четко и недвусмысленно обозначил позицию возобновления переговоров с Украиной без предварительных условий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Подводя итоги праздничных торжеств в Москве, посвященных 9 мая, многочисленных встреч и переговоров с нашими зарубежными гостями, президент России выступил с заявлением. В этом заявлении, в том числе, четко и недвусмысленно изложил нашу позицию по возобновлению прямых переговоров (с Украиной - ред.) в Стамбуле без всяких предварительных условий", - сказал Песков журналистам.
Песков также подчеркнул серьезный настрой России по поиску путей для достижения долгосрочного и надежного мирного урегулирования.
Как отметил пресс-секретарь, позиция Путина по возобновлению переговоров с украинской стороной встретила поддержку и понимание лидеров многих государств, включая российских партнеров по СНГ и БРИКС.
Он отметил, что президент США Дональд Трамп также призвал украинскую сторону безотлагательно, без каких-либо условий, принять участие в предложенной встрече.
"Во вчерашнем телефонном разговоре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность сделать все для организации переговоров", - добавил Песков.
При этом пресс-секретарь подчеркнул, что Россия не приемлет язык ультиматумов, который пытается применить Запад.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждала с канцлером Германии Фридрихом Мерцем возможность блокировки газопровода "Северный поток-2" в качестве "меры" против России, если Москва не согласится на предложенное Западом 30-дневное прекращение огня на Украине.
В ночь на воскресенье российский лидер выступил перед российскими и зарубежными СМИ. В ходе выступления Путин выдвинул предложение Украине о возобновлении прямых переговоров без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он отметил, что не исключает достижение реального прекращения огня, при условии, что оно будет соблюдаться со стороны украинских властей. Представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал инициативу как серьезную, подчеркнув стремление Москвы к мирному урегулированию. По его словам, ключевая задача переговоров состоит в устранении первопричин конфликта и обеспечении интересов России.
Тем не менее, Владимир Зеленский выступил с ультиматумом в ответ на предложение России, заявив, что киевский режим сядет за стол переговоров лишь в том случае, если российская сторона согласится на полное прекращение огня с 12 мая. В свою очередь, президент США Дональд Трамп призвал Зеленского "немедленно" согласиться на предложение Москвы, поскольку подобного рода переговоры "как минимум определят, возможна ли сделка". Впоследствии Зеленский сообщил, что "будет ждать" Путина в Турции в четверг.
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
Песков озвучил основные цели переговоров с Украиной
Вчера, 11:32
 
ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинДмитрий ПесковУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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