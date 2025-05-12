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Песков прокомментировал закрытие генконсульства России в Кракове - 12.05.2025, ПРАЙМ
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Песков прокомментировал закрытие генконсульства России в Кракове
Песков прокомментировал закрытие генконсульства России в Кракове - 12.05.2025, ПРАЙМ
Песков прокомментировал закрытие генконсульства России в Кракове
Польша выбирает враждебность и недружественность по отношению к России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T15:42+0300
2025-05-12T15:49+0300
россия
польша
дмитрий песков
радослав сикорский
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Польша выбирает враждебность и недружественность по отношению к России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. "Что касается сокращения дипломатического присутствия России на территории Польши, это опять же составные звенья, вот этой общей цепи на сворачивание и без того находящихся в плачевном состоянии двусторонних отношений. Польша выбирает враждебность и недружественность по отношению к нам", - сказал Песков журналистам, комментируя это решение.Кроме того, Песков добавил, что в последнее время в Польше звучит все больше обвинений в адрес России, что в очередной раз подчеркивает русофобскую недружественную позицию страны.В понедельник в Польше заявили, что в Литве задержали одного из подозреваемых в поджоге варшавского торгового цента, который польские власти, утверждавшие о причастности РФ к ЧП, использовали как повод закрыть российское генконсульство в Кракове. Весной 2024 года в ТЦ на улице Марывильской в Варшаве произошел крупный пожар. Здание было почти полностью уничтожено. В июне премьер Польши Дональд Туск заявил, что проверяется версия якобы причастности России к пожару, но доказательств никаких не привел.Пресс-секретарь подчеркнул, что все эти обвинения всегда являются абсолютно безосновательными и беспочвенными.На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес России, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это было, например, с темой якобы вмешательства в выборы в США. В РФ подобные заявления отвергают и называют голословными.
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россия, польша, дмитрий песков, радослав сикорский
РОССИЯ, ПОЛЬША, Дмитрий Песков, Радослав Сикорский
15:42 12.05.2025 (обновлено: 15:49 12.05.2025)
 
Песков прокомментировал закрытие генконсульства России в Кракове

Песков: Польша выбрала путь враждебности по отношению к России

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Польша выбирает враждебность и недружественность по отношению к России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове.
"Что касается сокращения дипломатического присутствия России на территории Польши, это опять же составные звенья, вот этой общей цепи на сворачивание и без того находящихся в плачевном состоянии двусторонних отношений. Польша выбирает враждебность и недружественность по отношению к нам", - сказал Песков журналистам, комментируя это решение.
Кроме того, Песков добавил, что в последнее время в Польше звучит все больше обвинений в адрес России, что в очередной раз подчеркивает русофобскую недружественную позицию страны.
В понедельник в Польше заявили, что в Литве задержали одного из подозреваемых в поджоге варшавского торгового цента, который польские власти, утверждавшие о причастности РФ к ЧП, использовали как повод закрыть российское генконсульство в Кракове. Весной 2024 года в ТЦ на улице Марывильской в Варшаве произошел крупный пожар. Здание было почти полностью уничтожено. В июне премьер Польши Дональд Туск заявил, что проверяется версия якобы причастности России к пожару, но доказательств никаких не привел.
Пресс-секретарь подчеркнул, что все эти обвинения всегда являются абсолютно безосновательными и беспочвенными.
На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес России, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это было, например, с темой якобы вмешательства в выборы в США. В РФ подобные заявления отвергают и называют голословными.
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
Польша не сообщила России о закрытии генконсульства в Кракове, заявил посол
10:38
 
РОССИЯПОЛЬШАДмитрий ПесковРадослав Сикорский
 
 
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