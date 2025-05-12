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Утвержден план по противодействию нелегальной занятости до 2027 года

Утвержден план по противодействию нелегальной занятости до 2027 года - 12.05.2025, ПРАЙМ

Утвержден план по противодействию нелегальной занятости до 2027 года

Правительство России утвердило план, направленный на противодействию нелегальной занятости на срок до 2027 года, следует из соответствующего распоряжения... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T19:43+0300

2025-05-12T19:43+0300

2025-05-12T20:21+0300

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Правительство России утвердило план, направленный на противодействию нелегальной занятости на срок до 2027 года, следует из соответствующего распоряжения кабмина. "Правительство утвердило план мероприятий по противодействию нелегальной занятости на 2025-2027 годы… План включает 18 мероприятий по противодействию нелегальной занятости", - говорится в комментарии Минтруда к распоряжению.Уточняется, что результативность мероприятий будет оцениваться на основании ежеквартального мониторинга, проводимого Рострудом и региональными органами власти.По данным пресс-службы министерства, документ предусматривает выявление и пресечение фактов уклонения от оформления трудовых отношений или подмены трудовых отношений гражданско-правовыми. Значительный блок работы посвящен профилактике нелегальной занятости.Другое направление - совершенствование мер поддержки трудоустройства. Предполагается, что субъекты РФ будут анализировать, какие группы граждан чаще сталкиваются с трудностями в поиске работы и "донастраивать" инструменты Минтруда с учетом потребностей разных групп соискателей, объяснил заместитель министра Дмитрий Платыгин.На федеральном уровне контроль за реализацией плана будет осуществлять Минтруд. Роструд будет контролировать деятельность региональных межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости.

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правительство рф, рынок труда, роструд, минтруд