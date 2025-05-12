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Утвержден план по противодействию нелегальной занятости до 2027 года - 12.05.2025, ПРАЙМ
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Утвержден план по противодействию нелегальной занятости до 2027 года
Утвержден план по противодействию нелегальной занятости до 2027 года - 12.05.2025, ПРАЙМ
Утвержден план по противодействию нелегальной занятости до 2027 года
Правительство России утвердило план, направленный на противодействию нелегальной занятости на срок до 2027 года, следует из соответствующего распоряжения... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T19:43+0300
2025-05-12T20:21+0300
экономика
правительство рф
рынок труда
роструд
минтруд
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Правительство России утвердило план, направленный на противодействию нелегальной занятости на срок до 2027 года, следует из соответствующего распоряжения кабмина. "Правительство утвердило план мероприятий по противодействию нелегальной занятости на 2025-2027 годы… План включает 18 мероприятий по противодействию нелегальной занятости", - говорится в комментарии Минтруда к распоряжению.Уточняется, что результативность мероприятий будет оцениваться на основании ежеквартального мониторинга, проводимого Рострудом и региональными органами власти.По данным пресс-службы министерства, документ предусматривает выявление и пресечение фактов уклонения от оформления трудовых отношений или подмены трудовых отношений гражданско-правовыми. Значительный блок работы посвящен профилактике нелегальной занятости.Другое направление - совершенствование мер поддержки трудоустройства. Предполагается, что субъекты РФ будут анализировать, какие группы граждан чаще сталкиваются с трудностями в поиске работы и "донастраивать" инструменты Минтруда с учетом потребностей разных групп соискателей, объяснил заместитель министра Дмитрий Платыгин.На федеральном уровне контроль за реализацией плана будет осуществлять Минтруд. Роструд будет контролировать деятельность региональных межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости.
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правительство рф, рынок труда, роструд, минтруд
Экономика, Правительство РФ, рынок труда, Роструд, Минтруд
19:43 12.05.2025 (обновлено: 20:21 12.05.2025)
 
Утвержден план по противодействию нелегальной занятости до 2027 года

Правительство РФ утвердило план по противодействию нелегальной занятости до 2027 года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Правительство России утвердило план, направленный на противодействию нелегальной занятости на срок до 2027 года, следует из соответствующего распоряжения кабмина.
"Правительство утвердило план мероприятий по противодействию нелегальной занятости на 2025-2027 годы… План включает 18 мероприятий по противодействию нелегальной занятости", - говорится в комментарии Минтруда к распоряжению.
Уточняется, что результативность мероприятий будет оцениваться на основании ежеквартального мониторинга, проводимого Рострудом и региональными органами власти.
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По данным пресс-службы министерства, документ предусматривает выявление и пресечение фактов уклонения от оформления трудовых отношений или подмены трудовых отношений гражданско-правовыми. Значительный блок работы посвящен профилактике нелегальной занятости.
Другое направление - совершенствование мер поддержки трудоустройства. Предполагается, что субъекты РФ будут анализировать, какие группы граждан чаще сталкиваются с трудностями в поиске работы и "донастраивать" инструменты Минтруда с учетом потребностей разных групп соискателей, объяснил заместитель министра Дмитрий Платыгин.
На федеральном уровне контроль за реализацией плана будет осуществлять Минтруд. Роструд будет контролировать деятельность региональных межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости.
 
ЭкономикаПравительство РФрынок трудаРострудМинтруд
 
 
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