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Польша закроет генеральное консульство России в Кракове - 12.05.2025, ПРАЙМ
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Польша закроет генеральное консульство России в Кракове
Польша закроет генеральное консульство России в Кракове - 12.05.2025, ПРАЙМ
Польша закроет генеральное консульство России в Кракове
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T10:23+0300
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россия
польша
радослав сикорский
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ВАРШАВА, 12 мая – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове."В связи с наличием доказательств совершения российскими спецслужбами достойного наказания диверсионного акта в отношении торгового центра на улице Марывильской я принял решение отозвать свое согласие на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове", - написал Сикорский на платформе Х.В конце весны прошлого года в варшавском торговом центре на улице Марывильской произошел крупный пожар, здание было практически полностью уничтожено. В июне премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что проверяется версия причастности России к пожару, но доказательств никаких не привел.В минувшее воскресенье Туск заявил, что "точно знает", что крупный пожар на улице Марывильской "стал результатом поджога по заданию российских спецслужб". По его словам, часть исполнителей уже арестовано.
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россия, польша, радослав сикорский
РОССИЯ, ПОЛЬША, Радослав Сикорский
10:23 12.05.2025 (обновлено: 10:45 12.05.2025)
 
Польша закроет генеральное консульство России в Кракове

Глава МИД Польши Сикорский объявил о закрытии генконсульства России в Кракове

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva%Флаг Польши
%Флаг Польши - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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ВАРШАВА, 12 мая – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове.
"В связи с наличием доказательств совершения российскими спецслужбами достойного наказания диверсионного акта в отношении торгового центра на улице Марывильской я принял решение отозвать свое согласие на деятельность консульства Российской Федерации в Кракове", - написал Сикорский на платформе Х.
В конце весны прошлого года в варшавском торговом центре на улице Марывильской произошел крупный пожар, здание было практически полностью уничтожено. В июне премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что проверяется версия причастности России к пожару, но доказательств никаких не привел.
В минувшее воскресенье Туск заявил, что "точно знает", что крупный пожар на улице Марывильской "стал результатом поджога по заданию российских спецслужб". По его словам, часть исполнителей уже арестовано.
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РОССИЯПОЛЬШАРадослав Сикорский
 
 
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