https://1prime.ru/20250512/polsha-857477841.html

Польша не сообщила России о закрытии генконсульства в Кракове, заявил посол

Польша не сообщила России о закрытии генконсульства в Кракове, заявил посол - 12.05.2025, ПРАЙМ

Польша не сообщила России о закрытии генконсульства в Кракове, заявил посол

Польские власти не сообщили российской стороне о закрытии генерального консульства в Кракове, сообщил РИА Новости России посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T10:38+0300

2025-05-12T10:38+0300

2025-05-12T10:38+0300

россия

польша

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ВАРШАВА, 12 мая – ПРАЙМ. Польские власти не сообщили российской стороне о закрытии генерального консульства в Кракове, сообщил РИА Новости России посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. "У нас пока нет официального уведомления", - рассказал глава дипмиссии. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Свое решение глава польского МИД пояснил якобы имеющимися "доказательствами" причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в прошлом году. Минувшей осенью глава МИД Польши Радослав Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани, трое работающих там дипломатов признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Российское консульство официально прекратило свою работу 28 ноября.

https://1prime.ru/20250512/polsha-857477119.html

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