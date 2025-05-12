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Польша ожидает закрытия своего консульства в Калининграде или Иркутске - 12.05.2025, ПРАЙМ
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Польша ожидает закрытия своего консульства в Калининграде или Иркутске
Польша ожидает закрытия своего консульства в Калининграде или Иркутске - 12.05.2025, ПРАЙМ
Польша ожидает закрытия своего консульства в Калининграде или Иркутске
Польша ожидает закрытия своего консульства в Калининграде или Иркутске в ответ на закрытие генерального консульства России в Кракове, сообщил РИА Новости... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T11:23+0300
2025-05-12T11:23+0300
россия
польша
радослав сикорский
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ВАРШАВА, 11 мая – ПРАЙМ. Польша ожидает закрытия своего консульства в Калининграде или Иркутске в ответ на закрытие генерального консульства России в Кракове, сообщил РИА Новости представитель МИД Польши. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Свое решение глава польского МИД пояснил якобы имеющимися доказательствами участия российских спецслужб в поджоге торгового центра на улице Марывильской в Варшаве в прошлом году. "У нас в России осталось три консульства – в Москве, Калининграде и Иркутске. Консульство в Москве связано с посольством. Мы не ожидаем его закрытия. Такие наши ожидания", - сказал собеседник агентства. "Таким образом, скорее всего будет закрыто консульство или в Калининграде, или в Иркутске", - добавил он. Минувшей осенью глава МИД Польши Радослав Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани, трое работающих там дипломатов признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Российское консульство официально прекратило свою работу 28 ноября прошлого года.
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россия, польша, радослав сикорский
РОССИЯ, ПОЛЬША, Радослав Сикорский
11:23 12.05.2025
 
Польша ожидает закрытия своего консульства в Калининграде или Иркутске

МИД Польши: ожидается, что РФ закроет польское консульство в Калининграде или Иркутске

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
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ВАРШАВА, 11 мая – ПРАЙМ. Польша ожидает закрытия своего консульства в Калининграде или Иркутске в ответ на закрытие генерального консульства России в Кракове, сообщил РИА Новости представитель МИД Польши.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Свое решение глава польского МИД пояснил якобы имеющимися доказательствами участия российских спецслужб в поджоге торгового центра на улице Марывильской в Варшаве в прошлом году.
"У нас в России осталось три консульства – в Москве, Калининграде и Иркутске. Консульство в Москве связано с посольством. Мы не ожидаем его закрытия. Такие наши ожидания", - сказал собеседник агентства.
"Таким образом, скорее всего будет закрыто консульство или в Калининграде, или в Иркутске", - добавил он.
Минувшей осенью глава МИД Польши Радослав Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани, трое работающих там дипломатов признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Российское консульство официально прекратило свою работу 28 ноября прошлого года.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
МИД пообещал ответ на закрытие генконсульства России в Кракове
10:32
 
РОССИЯПОЛЬШАРадослав Сикорский
 
 
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