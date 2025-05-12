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Польша ожидает закрытия своего консульства в Калининграде или Иркутске

Польша ожидает закрытия своего консульства в Калининграде или Иркутске - 12.05.2025, ПРАЙМ

Польша ожидает закрытия своего консульства в Калининграде или Иркутске

Польша ожидает закрытия своего консульства в Калининграде или Иркутске в ответ на закрытие генерального консульства России в Кракове, сообщил РИА Новости... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T11:23+0300

2025-05-12T11:23+0300

2025-05-12T11:23+0300

россия

польша

радослав сикорский

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ВАРШАВА, 11 мая – ПРАЙМ. Польша ожидает закрытия своего консульства в Калининграде или Иркутске в ответ на закрытие генерального консульства России в Кракове, сообщил РИА Новости представитель МИД Польши. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Свое решение глава польского МИД пояснил якобы имеющимися доказательствами участия российских спецслужб в поджоге торгового центра на улице Марывильской в Варшаве в прошлом году. "У нас в России осталось три консульства – в Москве, Калининграде и Иркутске. Консульство в Москве связано с посольством. Мы не ожидаем его закрытия. Такие наши ожидания", - сказал собеседник агентства. "Таким образом, скорее всего будет закрыто консульство или в Калининграде, или в Иркутске", - добавил он. Минувшей осенью глава МИД Польши Радослав Сикорский отозвал согласие на работу консульства России в Познани, трое работающих там дипломатов признаны "нежелательными лицами" на территории Польши. Он пояснил, что это связано с его заявлением о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Российское консульство официально прекратило свою работу 28 ноября прошлого года.

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россия, польша, радослав сикорский