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Посол России вызван в МИД Польши во второй половине дня в понедельник
Посол России вызван в МИД Польши во второй половине дня в понедельник - 12.05.2025, ПРАЙМ
Посол России вызван в МИД Польши во второй половине дня в понедельник
Посол России Сергей Андреев вызван в МИД Польши в понедельник на 15.00 (16.00 мск), сообщила журналистам замглавы польского МИД Хенрыка Мосциская-Дендыс. | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T12:21+0300
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ВАРШАВА, 10 мая – ПРАЙМ. Посол России Сергей Андреев вызван в МИД Польши в понедельник на 15.00 (16.00 мск), сообщила журналистам замглавы польского МИД Хенрыка Мосциская-Дендыс. "Посол России вызван сегодня в МИД на 15.00", - сказала она.
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польша, россия, мид
Посол России вызван в МИД Польши во второй половине дня в понедельник
МИД Польши: посол России Сергей Андреев вызван в МИД Польши в понедельник 16.00 мск