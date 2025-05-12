https://1prime.ru/20250512/polsha-857482883.html

Посол России вызван в МИД Польши во второй половине дня в понедельник

Посол России вызван в МИД Польши во второй половине дня в понедельник - 12.05.2025, ПРАЙМ

Посол России вызван в МИД Польши во второй половине дня в понедельник

Посол России Сергей Андреев вызван в МИД Польши в понедельник на 15.00 (16.00 мск), сообщила журналистам замглавы польского МИД Хенрыка Мосциская-Дендыс. | 12.05.2025, ПРАЙМ

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польша

россия

мид

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ВАРШАВА, 10 мая – ПРАЙМ. Посол России Сергей Андреев вызван в МИД Польши в понедельник на 15.00 (16.00 мск), сообщила журналистам замглавы польского МИД Хенрыка Мосциская-Дендыс. "Посол России вызван сегодня в МИД на 15.00", - сказала она.

https://1prime.ru/20250512/sikorskiy-857481847.html

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2025

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польша, россия, мид