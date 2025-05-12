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Посол России вызван в МИД Польши во второй половине дня в понедельник - 12.05.2025, ПРАЙМ
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Посол России вызван в МИД Польши во второй половине дня в понедельник
Посол России вызван в МИД Польши во второй половине дня в понедельник - 12.05.2025, ПРАЙМ
Посол России вызван в МИД Польши во второй половине дня в понедельник
Посол России Сергей Андреев вызван в МИД Польши в понедельник на 15.00 (16.00 мск), сообщила журналистам замглавы польского МИД Хенрыка Мосциская-Дендыс. | 12.05.2025, ПРАЙМ
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польша
россия
мид
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ВАРШАВА, 10 мая – ПРАЙМ. Посол России Сергей Андреев вызван в МИД Польши в понедельник на 15.00 (16.00 мск), сообщила журналистам замглавы польского МИД Хенрыка Мосциская-Дендыс. "Посол России вызван сегодня в МИД на 15.00", - сказала она.
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польша, россия, мид
ПОЛЬША, РОССИЯ, МИД
12:21 12.05.2025
 
Посол России вызван в МИД Польши во второй половине дня в понедельник

МИД Польши: посол России Сергей Андреев вызван в МИД Польши в понедельник 16.00 мск

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva%Флаг Польши
%Флаг Польши - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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ВАРШАВА, 10 мая – ПРАЙМ. Посол России Сергей Андреев вызван в МИД Польши в понедельник на 15.00 (16.00 мск), сообщила журналистам замглавы польского МИД Хенрыка Мосциская-Дендыс.
"Посол России вызван сегодня в МИД на 15.00", - сказала она.
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11:47
 
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