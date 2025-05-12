https://1prime.ru/20250512/polsha-857490824.html
Посол России прибыл в МИД Польши для вручения ноты о закрытии консульства
Посол России прибыл в МИД Польши для вручения ноты о закрытии консульства - 12.05.2025, ПРАЙМ
Посол России прибыл в МИД Польши для вручения ноты о закрытии консульства
Советник-посланник посольства России в Варшаве Андрей Ордаш прибыл в МИД Польши, где ему должны вручить ноту о закрытии генерального консульства РФ в Кракове,... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T16:12+0300
2025-05-12T16:12+0300
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ВАРШАВА, 12 мая – ПРАЙМ. Советник-посланник посольства России в Варшаве Андрей Ордаш прибыл в МИД Польши, где ему должны вручить ноту о закрытии генерального консульства РФ в Кракове, передает корреспондент РИА Новости. Российский дипломат прибыл к зданию МИД Польши на улице Шуха и без комментариев зашел внутрь. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Свое решение глава польского МИД пояснил якобы имеющимися "доказательствами" причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в прошлом году. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что адекватный ответ на эти шаги скоро последует. Действия Варшавы она оценила как сознательное обрушение отношений с Россией. В конце ноября прошлого года Россия закрыла генконсульство РФ в Познани по требованию польской стороны. В тот раз Варшава тоже заявила о задержании злоумышленника, который планировал поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого приведено не было. В ответ на этот шаг МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге. После решения закрыть генконсульство в Кракове в Польше останется только одно генконсульство в Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве. В России работают польские консульства в Иркутске, Калининграде и Москве. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
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россия, польша, радослав сикорский, мария захарова, мид рф
РОССИЯ, ПОЛЬША, Радослав Сикорский, Мария Захарова, МИД РФ
Посол России прибыл в МИД Польши для вручения ноты о закрытии консульства
Дипломат Ордаш прибыл в МИД Польши для вручения ноты о закрытии генконсульства России
ВАРШАВА, 12 мая – ПРАЙМ. Советник-посланник посольства России в Варшаве Андрей Ордаш прибыл в МИД Польши, где ему должны вручить ноту о закрытии генерального консульства РФ в Кракове, передает корреспондент РИА Новости.
Российский дипломат прибыл к зданию МИД Польши на улице Шуха и без комментариев зашел внутрь.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове.
Свое решение глава польского МИД пояснил якобы имеющимися "доказательствами" причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в прошлом году.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что адекватный ответ на эти шаги скоро последует. Действия Варшавы она оценила как сознательное обрушение отношений с Россией.
В конце ноября прошлого года Россия закрыла генконсульство РФ в Познани по требованию польской стороны. В тот раз Варшава тоже заявила о задержании злоумышленника, который планировал поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого приведено не было. В ответ на этот шаг МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге.
После решения закрыть генконсульство в Кракове в Польше останется только одно генконсульство в Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве. В России работают польские консульства в Иркутске, Калининграде и Москве.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
Польша готовится к ответу России на закрытие консульства в Кракове