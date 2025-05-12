https://1prime.ru/20250512/polsha-857493616.html
МИД Польши назвал крайнюю дату закрытия генконсульства РФ в Кракове
МИД Польши назвал крайнюю дату закрытия генконсульства РФ в Кракове - 12.05.2025, ПРАЙМ
МИД Польши назвал крайнюю дату закрытия генконсульства РФ в Кракове
МИД Польши сообщил, что генеральное консульство России в Кракове должно быть закрыто до 30 июня, заявил журналистам советник-посланник посольства России в... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T16:51+0300
2025-05-12T16:51+0300
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ВАРШАВА, 12 мая - ПРАЙМ. МИД Польши сообщил, что генеральное консульство России в Кракове должно быть закрыто до 30 июня, заявил журналистам советник-посланник посольства России в Варшаве Андрей Ордаш, выйдя из здания польского министерства, где ему вручили ноту о закрытии консульства РФ в Кракове. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Свое решение глава польского МИД объяснил якобы имеющимися "доказательствами" причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в 2024 году. "Мы получили ноту от МИД Польши. Нам предложили закрыть наше консульство до 30 июня текущего года", - рассказал Ордаш. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что адекватный ответ на эти шаги скоро последует. Действия властей в Варшаве она оценила как сознательное обрушение отношений с Россией. В конце ноября 2024 года Россия закрыла генконсульство РФ в Познани по требованию польской стороны. В тот раз власти в Варшаве тоже заявили о задержании злоумышленника, который планировал поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого приведено не было. В ответ на этот шаг МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге. После решения закрыть генконсульство в Кракове останется только одно генконсульство в Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве. В России работают польские консульства в Иркутске, Калининграде и Москве. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Руководство в Москве обвиняло власти в Варшаве в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест России, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия руководства в Варшаве власти в Москве внесли Польшу в список недружественных стран, а также выслали из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия властей в Варшаве, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
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россия, польша, радослав сикорский
РОССИЯ, ПОЛЬША, Радослав Сикорский
МИД Польши назвал крайнюю дату закрытия генконсульства РФ в Кракове
Дипломат Ордаш: генконсульство России в Кракове должно быть закрыто до 30 июня
ВАРШАВА, 12 мая - ПРАЙМ. МИД Польши сообщил, что генеральное консульство России в Кракове должно быть закрыто до 30 июня, заявил журналистам советник-посланник посольства России в Варшаве Андрей Ордаш, выйдя из здания польского министерства, где ему вручили ноту о закрытии консульства РФ в Кракове.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Свое решение глава польского МИД объяснил якобы имеющимися "доказательствами" причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в 2024 году.
"Мы получили ноту от МИД Польши. Нам предложили закрыть наше консульство до 30 июня текущего года", - рассказал Ордаш.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что адекватный ответ на эти шаги скоро последует. Действия властей в Варшаве она оценила как сознательное обрушение отношений с Россией.
В конце ноября 2024 года Россия закрыла генконсульство РФ в Познани по требованию польской стороны. В тот раз власти в Варшаве тоже заявили о задержании злоумышленника, который планировал поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого приведено не было. В ответ на этот шаг МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге.
После решения закрыть генконсульство в Кракове останется только одно генконсульство в Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве. В России работают польские консульства в Иркутске, Калининграде и Москве.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Руководство в Москве обвиняло власти в Варшаве в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест России, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия руководства в Варшаве власти в Москве внесли Польшу в список недружественных стран, а также выслали из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия властей в Варшаве, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
Посол России прибыл в МИД Польши для вручения ноты о закрытии консульства