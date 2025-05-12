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Взаимные пошлины между Китаем и США снизятся до 10% - 12.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Взаимные пошлины между Китаем и США снизятся до 10%
Взаимные пошлины между Китаем и США снизятся до 10% - 12.05.2025, ПРАЙМ
Взаимные пошлины между Китаем и США снизятся до 10%
Взаимные пошлины между Китаем и США снизятся до 10% после переговоров в Женеве, стороны пришли к соглашению. Об этом сообщил в рамках пресс-конференции в Женеве | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T10:39+0300
2025-05-12T10:39+0300
экономика
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ЖЕНЕВА, 12 мая – ПРАЙМ. Взаимные пошлины между Китаем и США снизятся до 10% после переговоров в Женеве, стороны пришли к соглашению. Об этом сообщил в рамках пресс-конференции в Женеве торговый представитель США Джеймисон Грир. Китай и США в субботу и воскресенье провели переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам в Женеве. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лиф подчеркнул, что был достигнут значительный прогресс. "На этих выходных мы явно пришли к соглашению, основанному на взаимном уважении. Мы пришли к соглашению, что на начальный период в 90 дней наши взаимные ставки таможенных пошлин будут снижены до 10% со стороны США, в то время как Китай также снизит до 15%, а затем до 10% и отменит принятые им контрмеры", - сказал он. Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президента США Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
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китай, сша, женева, дональд трамп, госсовет, new york post
Экономика, КИТАЙ, США, ЖЕНЕВА, Дональд Трамп, Госсовет, New York Post
10:39 12.05.2025
 
Взаимные пошлины между Китаем и США снизятся до 10%

Торговый представитель США Грир: взаимные пошлины между КНР и США снизятся до 10%

© Коллаж РИА НовостиНЕ БРАТЬ!!!%Флаги США и Китая
НЕ БРАТЬ!!!%Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© Коллаж РИА Новости
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ЖЕНЕВА, 12 мая – ПРАЙМ. Взаимные пошлины между Китаем и США снизятся до 10% после переговоров в Женеве, стороны пришли к соглашению. Об этом сообщил в рамках пресс-конференции в Женеве торговый представитель США Джеймисон Грир.
Китай и США в субботу и воскресенье провели переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам в Женеве. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лиф подчеркнул, что был достигнут значительный прогресс.
"На этих выходных мы явно пришли к соглашению, основанному на взаимном уважении. Мы пришли к соглашению, что на начальный период в 90 дней наши взаимные ставки таможенных пошлин будут снижены до 10% со стороны США, в то время как Китай также снизит до 15%, а затем до 10% и отменит принятые им контрмеры", - сказал он.
Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президента США Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
#Снимок Земли The Blue Marble - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
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ЭкономикаКИТАЙСШАЖЕНЕВАДональд ТрампГоссоветNew York Post
 
 
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