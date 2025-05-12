https://1prime.ru/20250512/poshliny-857478071.html
Взаимные пошлины между Китаем и США снизятся до 10%
Взаимные пошлины между Китаем и США снизятся до 10% - 12.05.2025, ПРАЙМ
Взаимные пошлины между Китаем и США снизятся до 10%
Взаимные пошлины между Китаем и США снизятся до 10% после переговоров в Женеве, стороны пришли к соглашению. Об этом сообщил в рамках пресс-конференции в Женеве | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T10:39+0300
2025-05-12T10:39+0300
2025-05-12T10:39+0300
экономика
китай
сша
женева
дональд трамп
госсовет
new york post
https://cdnn.1prime.ru/img/82915/82/829158269_0:0:361:203_1920x0_80_0_0_4f933e5a97ff8a2ca65e06995b10917e.jpg
ЖЕНЕВА, 12 мая – ПРАЙМ. Взаимные пошлины между Китаем и США снизятся до 10% после переговоров в Женеве, стороны пришли к соглашению. Об этом сообщил в рамках пресс-конференции в Женеве торговый представитель США Джеймисон Грир. Китай и США в субботу и воскресенье провели переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам в Женеве. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лиф подчеркнул, что был достигнут значительный прогресс. "На этих выходных мы явно пришли к соглашению, основанному на взаимном уважении. Мы пришли к соглашению, что на начальный период в 90 дней наши взаимные ставки таможенных пошлин будут снижены до 10% со стороны США, в то время как Китай также снизит до 15%, а затем до 10% и отменит принятые им контрмеры", - сказал он. Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президента США Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
https://1prime.ru/20250511/poshliny-857468741.html
китай
сша
женева
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82915/82/829158269_44:0:315:203_1920x0_80_0_0_461e0a8c95cf8363f8f322ef552b38ee.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, женева, дональд трамп, госсовет, new york post
Экономика, КИТАЙ, США, ЖЕНЕВА, Дональд Трамп, Госсовет, New York Post
Взаимные пошлины между Китаем и США снизятся до 10%
Торговый представитель США Грир: взаимные пошлины между КНР и США снизятся до 10%
ЖЕНЕВА, 12 мая – ПРАЙМ. Взаимные пошлины между Китаем и США снизятся до 10% после переговоров в Женеве, стороны пришли к соглашению. Об этом сообщил в рамках пресс-конференции в Женеве торговый представитель США Джеймисон Грир.
Китай и США в субботу и воскресенье провели переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам в Женеве. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лиф подчеркнул, что был достигнут значительный прогресс.
"На этих выходных мы явно пришли к соглашению, основанному на взаимном уважении. Мы пришли к соглашению, что на начальный период в 90 дней наши взаимные ставки таможенных пошлин будут снижены до 10% со стороны США, в то время как Китай также снизит до 15%, а затем до 10% и отменит принятые им контрмеры", - сказал он.
Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президента США Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
Коммюнике США и КНР по пошлинам обрадует весь мир, заявили в Китае