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Взаимные пошлины между Китаем и США снизятся до 10%

Взаимные пошлины между Китаем и США снизятся до 10% - 12.05.2025, ПРАЙМ

Взаимные пошлины между Китаем и США снизятся до 10%

Взаимные пошлины между Китаем и США снизятся до 10% после переговоров в Женеве, стороны пришли к соглашению. Об этом сообщил в рамках пресс-конференции в Женеве | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T10:39+0300

2025-05-12T10:39+0300

2025-05-12T10:39+0300

экономика

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ЖЕНЕВА, 12 мая – ПРАЙМ. Взаимные пошлины между Китаем и США снизятся до 10% после переговоров в Женеве, стороны пришли к соглашению. Об этом сообщил в рамках пресс-конференции в Женеве торговый представитель США Джеймисон Грир. Китай и США в субботу и воскресенье провели переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам в Женеве. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лиф подчеркнул, что был достигнут значительный прогресс. "На этих выходных мы явно пришли к соглашению, основанному на взаимном уважении. Мы пришли к соглашению, что на начальный период в 90 дней наши взаимные ставки таможенных пошлин будут снижены до 10% со стороны США, в то время как Китай также снизит до 15%, а затем до 10% и отменит принятые им контрмеры", - сказал он. Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президента США Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.

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китай, сша, женева, дональд трамп, госсовет, new york post