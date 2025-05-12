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Экономист оценила договоренность США и Китая о снижении пошлин

Экономист оценила договоренность США и Китая о снижении пошлин - 12.05.2025, ПРАЙМ

Экономист оценила договоренность США и Китая о снижении пошлин

Договоренность США и Китая о снижении взаимных импортных пошлин позволит мировой экономике не скатиться в рецессию, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T12:54+0300

2025-05-12T12:54+0300

2025-05-12T12:54+0300

экономика

сша

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Договоренность США и Китая о снижении взаимных импортных пошлин позволит мировой экономике не скатиться в рецессию, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Власти Китая и США ранее в понедельник сообщили, что предварительно договорились о снижении с 14 мая на 90 дней взаимных торговых пошлин до 10%. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. "Если КНР и США получится договориться и избежать значительного повышения пошлин с двух сторон, то тогда у экономик есть шанс достижения дополнительного экономического роста в рамках всей мировой экономики в противовес грозящей рецессии, особенно в случае с США", - считает Новикова. При этом ранее после ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная китайская пошлина для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками. Обмен "дикими" пошлинами в самом начале сменился конструктивным диалогом, поскольку Штаты понимают, что введение высоких пошлин означает лишь реэкспорт китайской продукции в США через, например, Мексику и Вьетнам, пояснила Новикова. "Против всех пошлины не установишь. Такой подход приведет к рецессии в самих США, а, как итог, изоляцию США от мира, но не Китая. В текущих условиях приходится учиться договариваться, язык ультиматумов и угроз больше не работает ни против КНР, ни России, ни других стран. Наступает эра уважительного отношения к своему торговому партнеру, а не колониальной зависимости одних от других", - заключила эксперт.

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сша, китай