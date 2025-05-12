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Правительство Японии осведомлено о предложении Путина к Украине
Правительство Японии осведомлено о предложении Путина к Украине - 12.05.2025, ПРАЙМ
Правительство Японии осведомлено о предложении Путина к Украине
Правительство Японии осведомлено относительно предложения президента России Владимира Путина к Киеву о проведении прямых переговоров в Стамбуле 15 мая и... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T06:05+0300
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ТОКИО, 12 мая – ПРАЙМ. Правительство Японии осведомлено относительно предложения президента России Владимира Путина к Киеву о проведении прямых переговоров в Стамбуле 15 мая и относительно заявления Владимира Зеленского, и считает важным, чтобы данные шаги привели к прекращению продолжающихся боевых действий и достижению справедливого и устойчивого мира, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
В ночь на воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он потребовал, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Позднее он заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
В ходе пресс-конференции журналисты попросили генерального секретаря кабинета министров Японии прокомментировать последние развития вокруг Украины.
"Японское правительство считает, что важно, чтобы эти шаги привели к прекращению продолжающихся боевых действий и достижению справедливого и устойчивого мира. Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и работать в тесном сотрудничестве с международным сообществом", - подчеркнул Хаяси.
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Правительство Японии осведомлено о предложении Путина к Украине
Генсек кабмина Японии Хаяси: переговоры с Украиной должны привести к миру
ТОКИО, 12 мая – ПРАЙМ. Правительство Японии осведомлено относительно предложения президента России Владимира Путина к Киеву о проведении прямых переговоров в Стамбуле 15 мая и относительно заявления Владимира Зеленского, и считает важным, чтобы данные шаги привели к прекращению продолжающихся боевых действий и достижению справедливого и устойчивого мира, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.
В ночь на воскресенье Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он потребовал, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Позднее он заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
В ходе пресс-конференции журналисты попросили генерального секретаря кабинета министров Японии прокомментировать последние развития вокруг Украины.
"Японское правительство считает, что важно, чтобы эти шаги привели к прекращению продолжающихся боевых действий и достижению справедливого и устойчивого мира. Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и работать в тесном сотрудничестве с международным сообществом", - подчеркнул Хаяси.