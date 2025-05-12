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США поприветствовали предложения ЕС о сотрудничестве в сфере инвестиций

США поприветствовали предложения ЕС о сотрудничестве в сфере инвестиций - 12.05.2025, ПРАЙМ

США поприветствовали предложения ЕС о сотрудничестве в сфере инвестиций

США поприветствовали предложения Евросоюза о сотрудничестве в области инвестиций и экономической безопасности, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T18:26+0300

2025-05-12T18:26+0300

2025-05-12T18:26+0300

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. США поприветствовали предложения Евросоюза о сотрудничестве в области инвестиций и экономической безопасности, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники передавало, что Евросоюз представит США предложения по новому формату торгового сотрудничества. По словам источников, в документе предложены меры по ослаблению торговых барьеров, не относящихся к пошлинам, увеличению европейских инвестиций в США, сотрудничеству сторон в решении глобальных торговых проблем и закупке ЕС американских товаров. "США поприветствовали предложения Европейского союза о сотрудничестве в области взаимных инвестиций и вызовах в сфере экономической безопасности, однако по-прежнему не дают ясности относительно возможных результатов торговых переговоров между двумя сторонами", - говорится в сообщении. По словам источников агентства, чиновники в Вашингтоне проявили интерес к предложениям Брюсселя, но мало сказали о том, может ли сотрудничество в этих областях дать возможность снизить отраслевые пошлины, введённые президентом США Дональдом Трампом. Источники добавили, что ЕС стремится к взаимовыгодным результатам, но "пока не ясно, стремятся ли к этому США". Как пишет Блумберг со ссылкой на источники, переговоры между ЕС и США должны продолжиться в ближайшие дни и недели, пока обе стороны оценивают перспективы переговоров по торговому соглашению. Трамп ранее выразил уверенность, что Вашингтон очень близок к заключению новых торговых соглашений после первой сделки с Великобританией. По его словам, торговая сделка открывает Штатам доступ на сельскохозяйственный и другие рынки Великобритании. В частности, значительно расширится доступ для американской говядины и этанола. Трамп добавил, что Великобритания также снизит или устранит многие нетарифные барьеры. Китай и США в понедельник сообщили, что договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, которая должна вступить в силу с 14 мая на 90 дней. "Взаимные" пошлины между странами снизятся до 10%. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.

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мировая экономика, сша, ес, дональд трамп, великобритания