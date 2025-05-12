Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США поприветствовали предложения ЕС о сотрудничестве в сфере инвестиций - 12.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250512/predlozheniya-857498311.html
США поприветствовали предложения ЕС о сотрудничестве в сфере инвестиций
США поприветствовали предложения ЕС о сотрудничестве в сфере инвестиций - 12.05.2025, ПРАЙМ
США поприветствовали предложения ЕС о сотрудничестве в сфере инвестиций
США поприветствовали предложения Евросоюза о сотрудничестве в области инвестиций и экономической безопасности, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T18:26+0300
2025-05-12T18:26+0300
экономика
мировая экономика
сша
ес
дональд трамп
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_0:176:3186:1968_1920x0_80_0_0_103a1fae1ccf27cd4148eca8b0d5af80.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. США поприветствовали предложения Евросоюза о сотрудничестве в области инвестиций и экономической безопасности, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники передавало, что Евросоюз представит США предложения по новому формату торгового сотрудничества. По словам источников, в документе предложены меры по ослаблению торговых барьеров, не относящихся к пошлинам, увеличению европейских инвестиций в США, сотрудничеству сторон в решении глобальных торговых проблем и закупке ЕС американских товаров. "США поприветствовали предложения Европейского союза о сотрудничестве в области взаимных инвестиций и вызовах в сфере экономической безопасности, однако по-прежнему не дают ясности относительно возможных результатов торговых переговоров между двумя сторонами", - говорится в сообщении. По словам источников агентства, чиновники в Вашингтоне проявили интерес к предложениям Брюсселя, но мало сказали о том, может ли сотрудничество в этих областях дать возможность снизить отраслевые пошлины, введённые президентом США Дональдом Трампом. Источники добавили, что ЕС стремится к взаимовыгодным результатам, но "пока не ясно, стремятся ли к этому США". Как пишет Блумберг со ссылкой на источники, переговоры между ЕС и США должны продолжиться в ближайшие дни и недели, пока обе стороны оценивают перспективы переговоров по торговому соглашению. Трамп ранее выразил уверенность, что Вашингтон очень близок к заключению новых торговых соглашений после первой сделки с Великобританией. По его словам, торговая сделка открывает Штатам доступ на сельскохозяйственный и другие рынки Великобритании. В частности, значительно расширится доступ для американской говядины и этанола. Трамп добавил, что Великобритания также снизит или устранит многие нетарифные барьеры. Китай и США в понедельник сообщили, что договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, которая должна вступить в силу с 14 мая на 90 дней. "Взаимные" пошлины между странами снизятся до 10%. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
https://1prime.ru/20250506/smi-857326269.html
сша
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_82645091cff210cfecd6d9eed5b0a251.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, ес, дональд трамп, великобритания
Экономика, Мировая экономика, США, ЕС, Дональд Трамп, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
18:26 12.05.2025
 
США поприветствовали предложения ЕС о сотрудничестве в сфере инвестиций

Bloomberg: США поприветствовали предложения ЕС о сотрудничестве по инвестициям и торговле

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. США поприветствовали предложения Евросоюза о сотрудничестве в области инвестиций и экономической безопасности, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники передавало, что Евросоюз представит США предложения по новому формату торгового сотрудничества. По словам источников, в документе предложены меры по ослаблению торговых барьеров, не относящихся к пошлинам, увеличению европейских инвестиций в США, сотрудничеству сторон в решении глобальных торговых проблем и закупке ЕС американских товаров.
"США поприветствовали предложения Европейского союза о сотрудничестве в области взаимных инвестиций и вызовах в сфере экономической безопасности, однако по-прежнему не дают ясности относительно возможных результатов торговых переговоров между двумя сторонами", - говорится в сообщении.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
СМИ: ЕС может ввести пошлины на товары из США в случае провала переговоров
6 мая, 17:10
По словам источников агентства, чиновники в Вашингтоне проявили интерес к предложениям Брюсселя, но мало сказали о том, может ли сотрудничество в этих областях дать возможность снизить отраслевые пошлины, введённые президентом США Дональдом Трампом. Источники добавили, что ЕС стремится к взаимовыгодным результатам, но "пока не ясно, стремятся ли к этому США".
Как пишет Блумберг со ссылкой на источники, переговоры между ЕС и США должны продолжиться в ближайшие дни и недели, пока обе стороны оценивают перспективы переговоров по торговому соглашению.
Трамп ранее выразил уверенность, что Вашингтон очень близок к заключению новых торговых соглашений после первой сделки с Великобританией. По его словам, торговая сделка открывает Штатам доступ на сельскохозяйственный и другие рынки Великобритании. В частности, значительно расширится доступ для американской говядины и этанола. Трамп добавил, что Великобритания также снизит или устранит многие нетарифные барьеры.
Китай и США в понедельник сообщили, что договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, которая должна вступить в силу с 14 мая на 90 дней. "Взаимные" пошлины между странами снизятся до 10%. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАЕСДональд ТрампВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала