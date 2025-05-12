Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Профицит бюджета США в апреле составил $258,4 млрд - 12.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250512/profitsit-857501179.html
Профицит бюджета США в апреле составил $258,4 млрд
Профицит бюджета США в апреле составил $258,4 млрд - 12.05.2025, ПРАЙМ
Профицит бюджета США в апреле составил $258,4 млрд
Профицит бюджета США в апреле составил 258,4 миллиарда долларов против дефицита в 160,5 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны. | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T21:18+0300
2025-05-12T21:18+0300
экономика
сша
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/82942/00/829420033_0:9:4256:2403_1920x0_80_0_0_64dcc80bbcfd749abd30d385d25719b3.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Профицит бюджета США в апреле составил 258,4 миллиарда долларов против дефицита в 160,5 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали профицит на уровне 255 миллиардов долларов. В апреле прошлого года был зафиксирован профицит в размере 209,529 миллиарда долларов. Согласно отчету американского минфина, государственные расходы в США в отчетном месяце выросли на 12% в годовом выражении, до 591,769 миллиарда долларов, доходы - в 2,3 раза, до 850,169 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20250509/byudzhet-857428938.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82942/00/829420033_272:0:4048:2832_1920x0_80_0_0_f044a99d376202969ab0c9e7ed778c51.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, мировая экономика
Экономика, США, Мировая экономика
21:18 12.05.2025
 
Профицит бюджета США в апреле составил $258,4 млрд

Профицит бюджета США в апреле составил $258,4 млрд - больше прогноза

© AFP / Mladen Antonov Министерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© AFP / Mladen Antonov
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Профицит бюджета США в апреле составил 258,4 миллиарда долларов против дефицита в 160,5 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали профицит на уровне 255 миллиардов долларов.
В апреле прошлого года был зафиксирован профицит в размере 209,529 миллиарда долларов.
Согласно отчету американского минфина, государственные расходы в США в отчетном месяце выросли на 12% в годовом выражении, до 591,769 миллиарда долларов, доходы - в 2,3 раза, до 850,169 миллиарда долларов.
Флаг США
В Конгрессе США сообщили о существенном увеличении дефицита бюджета страны
9 мая, 17:55
 
ЭкономикаСШАМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала