https://1prime.ru/20250512/profitsit-857501179.html
Профицит бюджета США в апреле составил $258,4 млрд
Профицит бюджета США в апреле составил $258,4 млрд - 12.05.2025, ПРАЙМ
Профицит бюджета США в апреле составил $258,4 млрд
Профицит бюджета США в апреле составил 258,4 миллиарда долларов против дефицита в 160,5 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны. | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T21:18+0300
2025-05-12T21:18+0300
2025-05-12T21:18+0300
экономика
сша
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/82942/00/829420033_0:9:4256:2403_1920x0_80_0_0_64dcc80bbcfd749abd30d385d25719b3.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Профицит бюджета США в апреле составил 258,4 миллиарда долларов против дефицита в 160,5 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали профицит на уровне 255 миллиардов долларов. В апреле прошлого года был зафиксирован профицит в размере 209,529 миллиарда долларов. Согласно отчету американского минфина, государственные расходы в США в отчетном месяце выросли на 12% в годовом выражении, до 591,769 миллиарда долларов, доходы - в 2,3 раза, до 850,169 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20250509/byudzhet-857428938.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82942/00/829420033_272:0:4048:2832_1920x0_80_0_0_f044a99d376202969ab0c9e7ed778c51.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, мировая экономика
Экономика, США, Мировая экономика
Профицит бюджета США в апреле составил $258,4 млрд
Профицит бюджета США в апреле составил $258,4 млрд - больше прогноза
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Профицит бюджета США в апреле составил 258,4 миллиарда долларов против дефицита в 160,5 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали профицит на уровне 255 миллиардов долларов.
В апреле прошлого года был зафиксирован профицит в размере 209,529 миллиарда долларов.
Согласно отчету американского минфина, государственные расходы в США в отчетном месяце выросли на 12% в годовом выражении, до 591,769 миллиарда долларов, доходы - в 2,3 раза, до 850,169 миллиарда долларов.
В Конгрессе США сообщили о существенном увеличении дефицита бюджета страны