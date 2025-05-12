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Профицит бюджета США в апреле составил $258,4 млрд

Профицит бюджета США в апреле составил $258,4 млрд - 12.05.2025, ПРАЙМ

Профицит бюджета США в апреле составил $258,4 млрд

Профицит бюджета США в апреле составил 258,4 миллиарда долларов против дефицита в 160,5 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны. | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T21:18+0300

2025-05-12T21:18+0300

2025-05-12T21:18+0300

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Профицит бюджета США в апреле составил 258,4 миллиарда долларов против дефицита в 160,5 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали профицит на уровне 255 миллиардов долларов. В апреле прошлого года был зафиксирован профицит в размере 209,529 миллиарда долларов. Согласно отчету американского минфина, государственные расходы в США в отчетном месяце выросли на 12% в годовом выражении, до 591,769 миллиарда долларов, доходы - в 2,3 раза, до 850,169 миллиарда долларов.

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