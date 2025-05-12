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"Вышел победителем". Речью Путина восхитились в Британии - 12.05.2025, ПРАЙМ
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"Вышел победителем". Речью Путина восхитились в Британии
"Вышел победителем". Речью Путина восхитились в Британии - 12.05.2025, ПРАЙМ
"Вышел победителем". Речью Путина восхитились в Британии
Российский лидер Владимир Путин в своем обращении к СМИ не оставил Западу шансов. Таким мнением на своем YouTube-канале поделился британский аналитик Александр... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T08:44+0300
2025-05-12T08:44+0300
политика
россия
запад
владимир путин
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин в своем обращении к СМИ не оставил Западу шансов. Таким мнением на своем YouTube-канале поделился британский аналитик Александр Меркурис.По словам Меркуриса, лидеры стран ЕС вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским, возомнившие себя гениями, столкнулись с мастером своего дела и не смогли составить ему конкуренцию."Не было никаких сомнений, кто вышел победителем из вчерашнего политического обмена — Владимир Путин", - подчеркнул аналитик.Меркурис также заметил, что предложение российского президента о переговорах с Киевом поставило западные государства в неожиданное положение.В ночь с 11 на 12 мая глава государства выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
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россия, запад, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, Владимир Путин
08:44 12.05.2025
 
"Вышел победителем". Речью Путина восхитились в Британии

Александр Меркурис: Путин вышел победителем из политического обмена с Западом

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на международном форуме Союзного государства
Президент РФ Владимир Путин выступает на международном форуме Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин в своем обращении к СМИ не оставил Западу шансов. Таким мнением на своем YouTube-канале поделился британский аналитик Александр Меркурис.
По словам Меркуриса, лидеры стран ЕС вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским, возомнившие себя гениями, столкнулись с мастером своего дела и не смогли составить ему конкуренцию.
"Не было никаких сомнений, кто вышел победителем из вчерашнего политического обмена — Владимир Путин", - подчеркнул аналитик.
Меркурис также заметил, что предложение российского президента о переговорах с Киевом поставило западные государства в неожиданное положение.
В ночь с 11 на 12 мая глава государства выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.
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