https://1prime.ru/20250512/putin-857473105.html

"Вышел победителем". Речью Путина восхитились в Британии

"Вышел победителем". Речью Путина восхитились в Британии - 12.05.2025, ПРАЙМ

"Вышел победителем". Речью Путина восхитились в Британии

Российский лидер Владимир Путин в своем обращении к СМИ не оставил Западу шансов. Таким мнением на своем YouTube-канале поделился британский аналитик Александр... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T08:44+0300

2025-05-12T08:44+0300

2025-05-12T08:44+0300

политика

россия

запад

владимир путин

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Российский лидер Владимир Путин в своем обращении к СМИ не оставил Западу шансов. Таким мнением на своем YouTube-канале поделился британский аналитик Александр Меркурис.По словам Меркуриса, лидеры стран ЕС вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским, возомнившие себя гениями, столкнулись с мастером своего дела и не смогли составить ему конкуренцию."Не было никаких сомнений, кто вышел победителем из вчерашнего политического обмена — Владимир Путин", - подчеркнул аналитик.Меркурис также заметил, что предложение российского президента о переговорах с Киевом поставило западные государства в неожиданное положение.В ночь с 11 на 12 мая глава государства выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

https://1prime.ru/20250511/peregovory-857467293.html

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россия, запад, владимир путин