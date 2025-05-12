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Путин призвал беречь память об уроках истории

Путин призвал беречь память об уроках истории - 12.05.2025, ПРАЙМ

Путин призвал беречь память об уроках истории

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XVI Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum", отметив, что обращение | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T09:26+0300

2025-05-12T09:26+0300

2025-05-12T09:26+0300

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XVI Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum", отметив, что обращение к 80-летию Победы найдет место в культурной программе мероприятия, поскольку важно беречь память об уроках истории и противостоять терроризму и эскалации локальных конфликтов. "Сердечно приветствую вас в гостеприимной Казани на XVI Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum"... В этом году мы празднуем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Обращение к этой знаменательной дате найдёт достойное место в деловой и культурной программе форума. Нам важно беречь память об уроках истории, о мужестве и солидарности предков в борьбе с нацизмом, расизмом, колониализмом. И в наши дни только вместе мы можем обеспечить устойчивое, гармоничное развитие всего мирового сообщества, эффективно противостоять таким современным угрозам безопасности, как терроризм, экстремизм, эскалация локальных конфликтов", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент также отметил, что на протяжении столетий Россия как многонациональная страна была открыта для широкого взаимодействия с государствами исламского мира. И сегодня, как добавил Путин, несмотря на сложную международную обстановку, РФ продолжает успешно и последовательно расширять экономические, научные, образовательные, гуманитарные, межрегиональные контакты. Кроме того, президент отметил, что Татарстан – один из тех субъектов Российской Федерации, которые наиболее активно выстраивают подобные плодотворные и конструктивные отношения. "B ходе форума вам предстоит обсудить перспективы дальнейшего укрепления наших связей в самых разных областях, в том числе технологической. Совместной работе по развитию цифровой финансовой системы будет посвящено заседание Группы стратегического видения "Россия – Исламский мир" с участием представителей Организации исламского сотрудничества", - добавил глава государства. Помимо этого, президент выразил уверенность в том, что работа форума "будет, как всегда, продуктивной, послужит углублению диалога и партнёрства между нашими странами и народами".

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россия, москва, казань, рф, владимир путин