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Зеленский утвердил ратификацию соглашения между США и Украиной о недрах
Зеленский утвердил ратификацию соглашения между США и Украиной о недрах - 12.05.2025, ПРАЙМ
Зеленский утвердил ратификацию соглашения между США и Украиной о недрах
Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых, сообщает Верховная рада. | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T18:53+0300
2025-05-12T18:53+0300
2025-05-12T18:53+0300
экономика
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владимир зеленский
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МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых, сообщает Верховная рада. Депутат Рады Ярослав Железняк 8 мая сообщил, что парламент Украины поддержал ратификацию соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых. "Владимир Зеленский подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского парламента. США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Киева. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд. Украинский парламентарий Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы.
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украина, владимир зеленский, полезные ископаемые, сша
Экономика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, полезные ископаемые, США
Зеленский утвердил ратификацию соглашения между США и Украиной о недрах
Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о недрах
МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых, сообщает Верховная рада.
Депутат Рады Ярослав Железняк 8 мая сообщил, что парламент Украины поддержал ратификацию соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых.
"Владимир Зеленский подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского парламента.
"Сумма!" В Киеве распереживались, что РФ окупит СВО за счет недр Украины
США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Киева.
По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
Украинский парламентарий Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы.