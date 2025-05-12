https://1prime.ru/20250512/rossija-857470944.html
В России за год осудили более 500 человек по экстремистским статьям
В России за год осудили более 500 человек по экстремистским статьям - 12.05.2025, ПРАЙМ
В России за год осудили более 500 человек по экстремистским статьям
Российские суды за год осудили по экстремистским статьям более 500 человек, почти 300 из них приговорены к лишению свободы, сказано в статистике Судебного... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T03:04+0300
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2025-05-12T03:04+0300
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Российские суды за год осудили по экстремистским статьям более 500 человек, почти 300 из них приговорены к лишению свободы, сказано в статистике Судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости.
Непосредственно по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) осуждено 42 человека, 18 из них отправились в колонии. За неоднократную демонстрацию нацистской, экстремистской символики или символики запрещенных организаций приговоры выслушало 127 человек, 66 приговорены к лишению свободы.
Всего же по статьям об экстремизме, участии или организации экстремистского сообщества, вербовке людей и финансировании экстремистской деятельности за прошлый год было осуждено более 500 человек, 285 получили реальные сроки. Общая сумма штрафов по этой статье превысила 12 миллионов рублей.
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общество , россия, рф
В России за год осудили более 500 человек по экстремистским статьям
В России за год осудили более 500 человек по экстремистским статьям
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Российские суды за год осудили по экстремистским статьям более 500 человек, почти 300 из них приговорены к лишению свободы, сказано в статистике Судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости.
Непосредственно по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) осуждено 42 человека, 18 из них отправились в колонии. За неоднократную демонстрацию нацистской, экстремистской символики или символики запрещенных организаций приговоры выслушало 127 человек, 66 приговорены к лишению свободы.
Всего же по статьям об экстремизме, участии или организации экстремистского сообщества, вербовке людей и финансировании экстремистской деятельности за прошлый год было осуждено более 500 человек, 285 получили реальные сроки. Общая сумма штрафов по этой статье превысила 12 миллионов рублей.