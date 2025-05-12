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Россия в марте нарастила ввоз клубники из Китая до рекордных $3,4 млн - 12.05.2025, ПРАЙМ
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Россия в марте нарастила ввоз клубники из Китая до рекордных $3,4 млн
Россия в марте нарастила ввоз клубники из Китая до рекордных $3,4 млн - 12.05.2025, ПРАЙМ
Россия в марте нарастила ввоз клубники из Китая до рекордных $3,4 млн
Россия в марте нарастила ввоз клубники из Китая до рекордных 3,4 миллиона долларов, в результате став главным ее импортером, следует из данных китайской... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T06:17+0300
2025-05-12T06:17+0300
экономика
бизнес
россия
вьетнам
гонконг
китай
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Россия в марте нарастила ввоз клубники из Китая до рекордных 3,4 миллиона долларов, в результате став главным ее импортером, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Китайские компании в марте экспортировали на российский рынок клубники на максимальные за все время 3,4 миллиона долларов, что вдвое больше поставок как в феврале текущего года, так и в марте прошлого. В результате Россия стала основным покупателем китайской клубники, потеснив лидера последних нескольких месяцев - Вьетнам. Тот, в свою очередь, сократил импорт почти на четверть - до 2,5 миллиона долларов. Тройку лидеров замкнул Гонконг, который нарастил ввоз этой годы в полтора раза, до 1,9 миллиона долларов. Всего за три первых месяца текущего года Россия приобрела у Китая клубники на 5,7 миллиона долларов против 2,3 миллиона годом ранее. Настолько больших закупок в истории двусторонней торговли еще не было. По итогам квартала на Россию в китайском экспорте клубники приходилось чуть больше трети от всех поставок, хотя еще годом ранее это было всего четверть.
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бизнес, россия, вьетнам, гонконг, китай
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, ГОНКОНГ, КИТАЙ
06:17 12.05.2025
 
Россия в марте нарастила ввоз клубники из Китая до рекордных $3,4 млн

Россия в марте нарастила ввоз клубники из Китая до рекордных 3,4 миллиона долларов

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Россия в марте нарастила ввоз клубники из Китая до рекордных 3,4 миллиона долларов, в результате став главным ее импортером, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
Китайские компании в марте экспортировали на российский рынок клубники на максимальные за все время 3,4 миллиона долларов, что вдвое больше поставок как в феврале текущего года, так и в марте прошлого.
В результате Россия стала основным покупателем китайской клубники, потеснив лидера последних нескольких месяцев - Вьетнам. Тот, в свою очередь, сократил импорт почти на четверть - до 2,5 миллиона долларов. Тройку лидеров замкнул Гонконг, который нарастил ввоз этой годы в полтора раза, до 1,9 миллиона долларов.
Всего за три первых месяца текущего года Россия приобрела у Китая клубники на 5,7 миллиона долларов против 2,3 миллиона годом ранее. Настолько больших закупок в истории двусторонней торговли еще не было.
По итогам квартала на Россию в китайском экспорте клубники приходилось чуть больше трети от всех поставок, хотя еще годом ранее это было всего четверть.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯВЬЕТНАМГОНКОНГКИТАЙ
 
 
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