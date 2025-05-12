https://1prime.ru/20250512/rossija-857471400.html

Россия в марте нарастила ввоз клубники из Китая до рекордных $3,4 млн

Россия в марте нарастила ввоз клубники из Китая до рекордных $3,4 млн - 12.05.2025, ПРАЙМ

Россия в марте нарастила ввоз клубники из Китая до рекордных $3,4 млн

Россия в марте нарастила ввоз клубники из Китая до рекордных 3,4 миллиона долларов, в результате став главным ее импортером, следует из данных китайской... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T06:17+0300

2025-05-12T06:17+0300

2025-05-12T06:17+0300

экономика

бизнес

россия

вьетнам

гонконг

китай

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857471400.jpg?1747019836

МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Россия в марте нарастила ввоз клубники из Китая до рекордных 3,4 миллиона долларов, в результате став главным ее импортером, следует из данных китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Китайские компании в марте экспортировали на российский рынок клубники на максимальные за все время 3,4 миллиона долларов, что вдвое больше поставок как в феврале текущего года, так и в марте прошлого. В результате Россия стала основным покупателем китайской клубники, потеснив лидера последних нескольких месяцев - Вьетнам. Тот, в свою очередь, сократил импорт почти на четверть - до 2,5 миллиона долларов. Тройку лидеров замкнул Гонконг, который нарастил ввоз этой годы в полтора раза, до 1,9 миллиона долларов. Всего за три первых месяца текущего года Россия приобрела у Китая клубники на 5,7 миллиона долларов против 2,3 миллиона годом ранее. Настолько больших закупок в истории двусторонней торговли еще не было. По итогам квартала на Россию в китайском экспорте клубники приходилось чуть больше трети от всех поставок, хотя еще годом ранее это было всего четверть.

вьетнам

гонконг

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, вьетнам, гонконг, китай