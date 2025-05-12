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Россияне стали чаще бронировать отели в Крыму на лето

Россияне стали чаще бронировать отели в Крыму на лето - 12.05.2025, ПРАЙМ

Россияне стали чаще бронировать отели в Крыму на лето

Бронирования отелей в Крыму на летний сезон за последние две недели выросли на 44% по сравнению с прошлогодним показателем, самый востребованный курорт -... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T10:53+0300

2025-05-12T10:53+0300

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Бронирования отелей в Крыму на летний сезон за последние две недели выросли на 44% по сравнению с прошлогодним показателем, самый востребованный курорт - Коктебель, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "За последние две недели число бронирований Крыма выросло на 44% по сравнению с тем же периодом год назад. Среди самых востребованных курортов Коктебель, который показывает почти двойной рост по сравнению с прошлым годом. Далее Евпатория (+76%), Ялта (+58%), Алушта (+45%), Судак (+43%), Феодосия (+36%)", - сообщили в РСТ со ссылкой на данные платформы для отелей Travelline. Уточняется, что июнь-август бронируются на 40-60% лучше, чем год назад, осенние месяцы показывают практически двойной прирост. "В среднем летние цены на крымских курортах выросли на 20-30% и составляют 11,9-12,6 тысячи рублей за номер на двоих. Заметнее всего они подросли в Судаке (40%), Евпатории (30-35%)", - отметили в союзе. Хорошим спросом на лето пользуется также Севастополь: бронирования на июнь-июль выросли вдвое, на август – втрое. Средние цены повысились не более чем на 15% - до 10 тысяч рублей за номер, говорится в сообщении. "Основной поток отдыхающих Крыму дают Москва и Московская область, на них приходится примерно 38% созданных броней. На втором месте Краснодарский край (10%), далее Санкт-Петербург (8%), Ростовская область (7%), Воронежская и Нижегородская области (по 2%)", - уточнили в РСТ, отметив, что та же аудитория с весьма похожими параметрами у Краснодарского края. "Однако рост бронирований в Краснодарском крае заметно отстает от крымских. Летние месяцы за последние две недели бронировались в среднем на 30-40% меньше, чем в то же время год назад. Рост идет в основном за счет Туапсе (+33%), Сириуса (+27%), Ейска (+16%) и Адлера (+4%)… На фоне такого спроса летние цены стабилизировались, показывая средний рост не более 7%. Тем не менее они остаются выше крымских и составляют 13-15 тысячи рублей за номер", - заключили в сообщении.

https://1prime.ru/20250508/krym-857388467.html

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туризм, бизнес, россия, крым, краснодарский край, москва, российский союз туриндустрии