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Туроператоры отметили рост спроса на летние туры в Египет из России

Туроператоры отметили рост спроса на летние туры в Египет из России - 12.05.2025, ПРАЙМ

Туроператоры отметили рост спроса на летние туры в Египет из России

Значительное увеличение спроса на курорты Египта этим летом фиксируют туроператоры РФ, одна из причин - более низкие цены по сравнению с Турцией, а также скидки | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T10:55+0300

2025-05-12T10:55+0300

2025-05-12T10:55+0300

туризм

бизнес

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Значительное увеличение спроса на курорты Египта этим летом фиксируют туроператоры РФ, одна из причин - более низкие цены по сравнению с Турцией, а также скидки от отелей, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Туроператоры сообщают о значительном увеличении спроса на курорты Египта этим летом, у некоторых компаний он вырос в три раза. Объем полетных программ также увеличился. Традиционно зимнее направление летом занимает второе место по продажам после Турции. Среди основных причин роста - развитие гостиничной инфраструктуры и более низкие по сравнению с Турцией цены на отели "все включено", - сообщили в РСТ. Так, например, в туроператоре Coral Travel сообщили, что в целом годовой объем блочной перевозки компании на регулярных рейсах увеличился примерно на 65%. "Спрос на направление существенно превышает показатели предыдущего лета, в первую очередь благодаря ценам: Египту удалось сохранить тарифы практически на прошлогоднем уровне, тогда как у основного конкурента, Турции, подросли в валюте на 8-10%. Летом цены в Египте намного привлекательнее, чем в высокий зимний сезон: отели, как правило, дают скидки от 10% до 30%, иногда до 40%", - привели в РСТ слова представителя компании. О росте продаж Египта в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рассказали и в компании Fun&Sun. "Среди факторов роста можно назвать развитие инфраструктуры. Помимо этого, отели предлагают привлекательные цены и акции для гостей. По сравнению с зимним сезоном люксовые отели на лето снижают цены на 15-30%", - уточнили в туроператоре. По данным "Русского экспресса", скидки от курортных отелей Египта достигают 70%, помимо этого, летом доступны выгодные тарифы на экскурсионные программы, в том числе с круизом по Нилу. "Египет на лето продается традиционно активно, но в этом году стало больше запросов и заявок именно на север страны. На побережье Средиземного моря туристы выбирают курорты Эль-Аламейн, Мерса-Матрух, Порто-Марина", - рассказали в компании.

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туризм, бизнес, россия, египет, турция, москва, российский союз туриндустрии, fun&sun