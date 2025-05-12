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Рубль торгуется в плюсе к юаню на Мосбирже на геополитическом позитиве

Рубль торгуется в плюсе к юаню на Мосбирже на геополитическом позитиве - 12.05.2025, ПРАЙМ

Рубль торгуется в плюсе к юаню на Мосбирже на геополитическом позитиве

Курс рубля в понедельник колеблется в плюсе против юаня, отыгрывая геополитический позитив, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T17:35+0300

2025-05-12T17:35+0300

2025-05-12T17:35+0300

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в понедельник колеблется в плюсе против юаня, отыгрывая геополитический позитив, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.22 мск снижался на 7 копеек, до 11,17 рубля. Снижение составило 0,6%. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,13-11,24 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,36 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,284 против 7,202 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 1,1%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,35 рубля. РУБЛЬ В БОКОВИКЕ Юань в понедельник торгуется в минусе против рубля, участники рынка отыгрывают улучшение геополитического фона. Курс китайской валюты держится ниже 11,2 рубля. "Укреплению рубля может способствовать фактор геополитики. Вчера президент РФ предложил начать 15 мая прямые переговоры с Украиной в Стамбуле без предварительных условий", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка составляет 0,11% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,04% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.21 мск росла на 3%, до 65,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 1,2%, до 101,6 пункта. ПРОГНОЗЫ Рубль может быть крепким на фоне последних геополитических новостей, но с завтрашнего дня чистые продажи валюты Центробанком на рынке снизятся с эквивалента 10,49 миллиарда рублей в сутки до 6,55 миллиарда, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "На этом фоне у курса есть потенциал к движению выше 11,3 рубля за юань", - добавляет он. На начавшейся неделе, скорее всего, будет наблюдаться консолидация рубля, для юаня диапазон разнонаправленных движений может находиться в границах 11,1–11,3 рубля, если на мировом рынке китайская валюта не совершит сильное движение в ту или другую сторону, рассуждает Бабин из "БКС Мир инвестиций". Поддержка рублю со стороны операций Банка России и Минфина в мае будет несколько ниже, чем в апреле, однако это вряд ли приведет к серьезному ослаблению рубля в ближайший месяц, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "Поступления экспортной выручки в мае, вероятно, останутся высокими, и заметный рост курса доллара к рублю возможен ближе к началу лета, когда поступления валюты за экспорт уменьшатся из-за апрельского падения цен на нефть. На предстоящей неделе более вероятным представляется умеренное ослабление рубля. Курс доллара может находиться в интервале 80-85 рублей, юаня – 11,08-11,78 рубля", - добавляет она.

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