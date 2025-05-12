Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске - 12.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250512/rudaw-857474881.html
Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске
Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске - 12.05.2025, ПРАЙМ
Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске
Признанная в Турции террористической "Рабочая партия Курдистана" объявила в понедельник о самороспуске и решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией,... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T09:28+0300
2025-05-12T09:28+0300
политика
общество
турция
стамбул
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_05cd5acf66ede57d127eb8543b3d184f.jpg
СТАМБУЛ, 12 мая - ПРАЙМ. Признанная в Турции террористической "Рабочая партия Курдистана" объявила в понедельник о самороспуске и решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией, который длился более 40 лет, сообщило агентство Rudaw. Партия ранее сообщила, что провела конгресс 5-7 мая после призыва ее лидера Абдуллы Оджалана к разоружению и расформированию. "РПК сообщила, что на конгрессе партии было принято решение о самороспуске и прекращении вооруженной борьбы. Деятельность РПК прекращена", - сообщило агентство. В апреле проправительственная газета Türkiye сообщила со ссылкой на источники в органах безопасности, что конгресс РПК, где будет обсуждаться роспуск партии, ожидается в мае, а разоружение - в июне, при этом помилование Оджалана в случае роспуска группировки не предусмотрено. Согласно источникам, сейчас идут приготовления по таким техническим вопросам, как пункты сдачи оружия и организация процесса. РПК 1 марта объявила о прекращении огня в ответ на призыв Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море с 1999 года. В партии заявили, что готовы созвать конгресс, где обсудят вопрос самороспуска, но только при личном присутствии лидера. В РПК подчеркнули, что прекращение огня действует, пока на отряды партии никто не нападает. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операции против РПК, если партия прибегнет к хитростям или затормозит процесс. Это уже не первый подобный призыв Оджалана к РПК из тюрьмы. Вооруженный конфликт с партией начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.
https://1prime.ru/20250511/turtsiya-857464563.html
турция
стамбул
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_2563dfc3fe56d53591a5b4dc2678821a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган
Политика, Общество , ТУРЦИЯ, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган
09:28 12.05.2025
 
Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске

Rudaw: РПК, признанная в Турции террористической, объявила о самороспуске

© flickr.com / Nicholas Ng%Флаг Турции
%Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© flickr.com / Nicholas Ng
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СТАМБУЛ, 12 мая - ПРАЙМ. Признанная в Турции террористической "Рабочая партия Курдистана" объявила в понедельник о самороспуске и решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией, который длился более 40 лет, сообщило агентство Rudaw.
Партия ранее сообщила, что провела конгресс 5-7 мая после призыва ее лидера Абдуллы Оджалана к разоружению и расформированию.
"РПК сообщила, что на конгрессе партии было принято решение о самороспуске и прекращении вооруженной борьбы. Деятельность РПК прекращена", - сообщило агентство.
В апреле проправительственная газета Türkiye сообщила со ссылкой на источники в органах безопасности, что конгресс РПК, где будет обсуждаться роспуск партии, ожидается в мае, а разоружение - в июне, при этом помилование Оджалана в случае роспуска группировки не предусмотрено. Согласно источникам, сейчас идут приготовления по таким техническим вопросам, как пункты сдачи оружия и организация процесса.
РПК 1 марта объявила о прекращении огня в ответ на призыв Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море с 1999 года. В партии заявили, что готовы созвать конгресс, где обсудят вопрос самороспуска, но только при личном присутствии лидера. В РПК подчеркнули, что прекращение огня действует, пока на отряды партии никто не нападает. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операции против РПК, если партия прибегнет к хитростям или затормозит процесс.
Это уже не первый подобный призыв Оджалана к РПК из тюрьмы. Вооруженный конфликт с партией начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.
%Турецкий флаг - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
Турция ожидает технической готовности России и Украины к переговорам
Вчера, 17:18
 
ПолитикаОбществоТУРЦИЯСтамбулРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала