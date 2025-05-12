https://1prime.ru/20250512/rudaw-857474881.html

Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске

Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске - 12.05.2025, ПРАЙМ

Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске

Признанная в Турции террористической "Рабочая партия Курдистана" объявила в понедельник о самороспуске и решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией,... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T09:28+0300

2025-05-12T09:28+0300

2025-05-12T09:28+0300

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СТАМБУЛ, 12 мая - ПРАЙМ. Признанная в Турции террористической "Рабочая партия Курдистана" объявила в понедельник о самороспуске и решении прекратить вооруженный конфликт с Турцией, который длился более 40 лет, сообщило агентство Rudaw. Партия ранее сообщила, что провела конгресс 5-7 мая после призыва ее лидера Абдуллы Оджалана к разоружению и расформированию. "РПК сообщила, что на конгрессе партии было принято решение о самороспуске и прекращении вооруженной борьбы. Деятельность РПК прекращена", - сообщило агентство. В апреле проправительственная газета Türkiye сообщила со ссылкой на источники в органах безопасности, что конгресс РПК, где будет обсуждаться роспуск партии, ожидается в мае, а разоружение - в июне, при этом помилование Оджалана в случае роспуска группировки не предусмотрено. Согласно источникам, сейчас идут приготовления по таким техническим вопросам, как пункты сдачи оружия и организация процесса. РПК 1 марта объявила о прекращении огня в ответ на призыв Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море с 1999 года. В партии заявили, что готовы созвать конгресс, где обсудят вопрос самороспуска, но только при личном присутствии лидера. В РПК подчеркнули, что прекращение огня действует, пока на отряды партии никто не нападает. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операции против РПК, если партия прибегнет к хитростям или затормозит процесс. Это уже не первый подобный призыв Оджалана к РПК из тюрьмы. Вооруженный конфликт с партией начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.

https://1prime.ru/20250511/turtsiya-857464563.html

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общество , турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган