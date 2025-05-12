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Российский рынок акций вырос на 2,78% за основную сессию
Российский рынок акций вырос на 2,78% за основную сессию - 12.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос на 2,78% за основную сессию
Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника вырос на 2,78%, следует из данных Московской биржи. | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T18:59+0300
2025-05-12T18:59+0300
2025-05-12T18:59+0300
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника вырос на 2,78%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 2,78%, до 2930,17 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,92%, до 1215,12 пункта, долларовый РТС - на 2,74%, до 1141,16 пункта.
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Экономика, Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа, РТС
Российский рынок акций вырос на 2,78% за основную сессию
Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника вырос на 2,78%
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника вырос на 2,78%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 2,78%, до 2930,17 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,92%, до 1215,12 пункта, долларовый РТС - на 2,74%, до 1141,16 пункта.
Рубль торгуется в плюсе к юаню на Мосбирже на геополитическом позитиве