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Российский рынок акций вырос на 2,78% за основную сессию

Российский рынок акций вырос на 2,78% за основную сессию - 12.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырос на 2,78% за основную сессию

Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника вырос на 2,78%, следует из данных Московской биржи. | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T18:59+0300

2025-05-12T18:59+0300

2025-05-12T18:59+0300

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника вырос на 2,78%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 2,78%, до 2930,17 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,92%, до 1215,12 пункта, долларовый РТС - на 2,74%, до 1141,16 пункта.

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2025

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рынок, акции, россия, мосбиржа, ртс