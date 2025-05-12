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Российский рынок акций вырос на геополитическом позитиве

Российский рынок акций вырос на геополитическом позитиве - 12.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырос на геополитическом позитиве

Российский рынок акций по итогам основных торгов понедельника вырос четвертую сессию подряд на геополитическом позитиве, следует из данных Московской биржи и... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T19:53+0300

2025-05-12T19:53+0300

2025-05-12T19:53+0300

экономика

рынок

россия

елена кожухова

мосбиржа

ртс

ук "первая"

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов понедельника вырос четвертую сессию подряд на геополитическом позитиве, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 2,78%, до 2930,17 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,92%, до 1215,12 пункта, долларовый РТС - на 2,74%, до 1141,16 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК ОТЫГРЫВАЕТ ГЕОПОЛИТИКУ Российский рынок акций в основную сессию понедельника торговался в ощутимом плюсе, отыгрывая геополитический позитив, связанный с возможным урегулированием по Украине. При этом индекс Мосбиржи еще утром вернулся выше ключевого уровня 2900 пунктов. "Российский рынок акций открывает новую неделю гэпом вверх, возвращаясь выше 2900 пунктов по основному индексу. Ключевой драйвер роста котировок – ожидание переговоров России и Украины 15 мая в Турции. Дополнительную поддержку оказывают цены на нефть, где котировка Brent возвращается в район 66 долларов за баррель", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая". В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги "СПБ биржи" (+8,7%), "Яндекса" (+3,6%), ПИКа (+4,9%), ММК (+3,5%), ВК (+4,1%). Упали в цене бумаги "Полюса" (-0,9%). Стоимость нефти к 19.39 мск росла на 2%, до 65,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 1,4%, до 101,8 пункта. ПРОГНОЗЫ Российский рынок к концу сессии закрепился в уверенном плюсе, хотя пока остается ниже 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Инвесторы ждут новостей в отношении прямых переговоров РФ и Украины в четверг, при этом неопределенной остается ситуация с возможным расширением антироссийских санкций в случае несогласия на 30-дневное перемирие. Повышенное внимание в ближайшие дни может быть приковано к акциям энергетического сектора РФ (в частности, газовым и нефтяным компаниям), так как на этот сектор могут быть направлены новые западные ограничения в случае их введения", - добавляет она. В ближайшее время в фокусе внимания инвесторов останутся геополитические и внешнеторговые коллизии, динамика сырьевых цен и курса рубля, считает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Прогноз по индексу Мосбиржи на 13 мая – 2875-3000 пунктов, добавляет он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, елена кожухова, мосбиржа, ртс, ук "первая"