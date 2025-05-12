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Экономист Сакс оценил торговое соглашение США и Китая
Экономист Сакс оценил торговое соглашение США и Китая - 12.05.2025, ПРАЙМ
Экономист Сакс оценил торговое соглашение США и Китая
Соглашение США и Китая о взаимном понижении пошлин является финалом политики президента страны Дональда Трампа по введению пошлин не только против КНР, но и... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T15:20+0300
2025-05-12T15:20+0300
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экономика
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Соглашение США и Китая о взаимном понижении пошлин является финалом политики президента страны Дональда Трампа по введению пошлин не только против КНР, но и против других государств, считает американский экономист Джеффри Сакс. Китай и США в понедельник сообщили, что договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, которая должна вступить в силу с 14 мая на 90 дней. "Взаимные" пошлины между странами снизятся до 10%. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. "Полагаю, это конец истории. Иными словами, даже когда 90-дневный период подойдет к концу, США не будут преследовать эту политику к Китаю или к другим странам", - сказал Сакс, участвуя в дискуссии на площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай". Джеффри Сакс полагает, что последние недели показали администрации Трампа бессмысленность политики введения пошлин, не имевшей никакого экономического обоснования.
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китай, сша, джеффри сакс, дональд трамп, мировая экономика, пошлины
Экономика, КИТАЙ, США, Джеффри Сакс, Дональд Трамп, Мировая экономика, пошлины
Экономист Сакс оценил торговое соглашение США и Китая
Сакс: взаимное соглашение США и КНР привело к финалу тарифной политики Трампа
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Соглашение США и Китая о взаимном понижении пошлин является финалом политики президента страны Дональда Трампа по введению пошлин не только против КНР, но и против других государств, считает американский экономист Джеффри Сакс.
Китай и США в понедельник сообщили, что договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, которая должна вступить в силу с 14 мая на 90 дней. "Взаимные" пошлины между странами снизятся до 10%. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
"Полагаю, это конец истории. Иными словами, даже когда 90-дневный период подойдет к концу, США не будут преследовать эту политику к Китаю или к другим странам", - сказал Сакс, участвуя в дискуссии на площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Джеффри Сакс полагает, что последние недели показали администрации Трампа бессмысленность политики введения пошлин, не имевшей никакого экономического обоснования.
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