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Экономист Сакс оценил торговое соглашение США и Китая

Экономист Сакс оценил торговое соглашение США и Китая - 12.05.2025, ПРАЙМ

Экономист Сакс оценил торговое соглашение США и Китая

Соглашение США и Китая о взаимном понижении пошлин является финалом политики президента страны Дональда Трампа по введению пошлин не только против КНР, но и... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T15:20+0300

2025-05-12T15:20+0300

2025-05-12T15:20+0300

экономика

китай

сша

джеффри сакс

дональд трамп

мировая экономика

пошлины

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Соглашение США и Китая о взаимном понижении пошлин является финалом политики президента страны Дональда Трампа по введению пошлин не только против КНР, но и против других государств, считает американский экономист Джеффри Сакс. Китай и США в понедельник сообщили, что договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, которая должна вступить в силу с 14 мая на 90 дней. "Взаимные" пошлины между странами снизятся до 10%. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. "Полагаю, это конец истории. Иными словами, даже когда 90-дневный период подойдет к концу, США не будут преследовать эту политику к Китаю или к другим странам", - сказал Сакс, участвуя в дискуссии на площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай". Джеффри Сакс полагает, что последние недели показали администрации Трампа бессмысленность политики введения пошлин, не имевшей никакого экономического обоснования.

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китай, сша, джеффри сакс, дональд трамп, мировая экономика, пошлины