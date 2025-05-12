https://1prime.ru/20250512/sanktsii-857478849.html
Британия введет в понедельник новые антироссийские санкции, пишут СМИ
Британия введет в понедельник новые антироссийские санкции, пишут СМИ - 12.05.2025, ПРАЙМ
Британия введет в понедельник новые антироссийские санкции, пишут СМИ
Великобритания введет в понедельник новые санкции против России спустя всего несколько дней после объявления предыдущего пакета, сообщило в понедельник... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T10:49+0300
2025-05-12T10:49+0300
2025-05-12T10:49+0300
россия
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МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Великобритания введет в понедельник новые санкции против России спустя всего несколько дней после объявления предыдущего пакета, сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на заявление британского МИД. В минувшую пятницу Лондон внес в санкционный список 101 судно, якобы связанное с РФ, и ещё 9 лиц. "Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми собирается обнародовать новые санкции в отношении России, в то время как Британия впервые проводит встречу европейских министров по безопасности", - говорится в материале. Представители Франции, Италии, Германии, Испании, Польши и Европейского союза соберутся в Лондоне на встречу в так называемом формате "Веймар +", сообщает Блумберг. Именно на ней Лэмми объявит о новых рестрикциях в отношении лиц, поддерживающих Москву в вопросе конфликта на Украине, передаёт агентство. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие во встрече коалиции желающих в Киеве. До этого в совместном заявлении лидеры стран пригрозили России санкциями за непринятие условий киевского режима по перемирию. В РФ ранее отмечали, что ни Европа, ни Украина не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отверг утверждение о том, что РФ якобы загнали в угол угрозой санкций. По его словам, давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, великобритания, санкции против рф
РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, санкции против РФ
Британия введет в понедельник новые антироссийские санкции, пишут СМИ
Bloomberg: Британия введет новые санкции против РФ спустя несколько дней после прошлых
МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ.
Великобритания введет в понедельник новые санкции против России спустя всего несколько дней после объявления предыдущего пакета, сообщило в понедельник агентство Bloomberg
со ссылкой на заявление британского МИД.
В минувшую пятницу Лондон внес в санкционный список 101 судно, якобы связанное с РФ, и ещё 9 лиц.
"Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми собирается обнародовать новые санкции в отношении России, в то время как Британия впервые проводит встречу европейских министров по безопасности", - говорится в материале.
Представители Франции, Италии, Германии, Испании, Польши и Европейского союза соберутся в Лондоне на встречу в так называемом формате "Веймар +", сообщает Блумберг. Именно на ней Лэмми объявит о новых рестрикциях в отношении лиц, поддерживающих Москву в вопросе конфликта на Украине, передаёт агентство.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие во встрече коалиции желающих в Киеве. До этого в совместном заявлении лидеры стран пригрозили России санкциями за непринятие условий киевского режима по перемирию.
В РФ ранее отмечали, что ни Европа, ни Украина не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отверг утверждение о том, что РФ якобы загнали в угол угрозой санкций. По его словам, давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Британия ввела санкции против российской страховой компании "Согласие"