https://1prime.ru/20250512/sanktsii-857478849.html

Британия введет в понедельник новые антироссийские санкции, пишут СМИ

Британия введет в понедельник новые антироссийские санкции, пишут СМИ - 12.05.2025, ПРАЙМ

Британия введет в понедельник новые антироссийские санкции, пишут СМИ

Великобритания введет в понедельник новые санкции против России спустя всего несколько дней после объявления предыдущего пакета, сообщило в понедельник... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T10:49+0300

2025-05-12T10:49+0300

2025-05-12T10:49+0300

россия

великобритания

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/76355/39/763553929_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_3b4569372f8bdeefb51e196ddb143a82.jpg

МОСКВА, 12 мая – ПРАЙМ. Великобритания введет в понедельник новые санкции против России спустя всего несколько дней после объявления предыдущего пакета, сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на заявление британского МИД. В минувшую пятницу Лондон внес в санкционный список 101 судно, якобы связанное с РФ, и ещё 9 лиц. "Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми собирается обнародовать новые санкции в отношении России, в то время как Британия впервые проводит встречу европейских министров по безопасности", - говорится в материале. Представители Франции, Италии, Германии, Испании, Польши и Европейского союза соберутся в Лондоне на встречу в так называемом формате "Веймар +", сообщает Блумберг. Именно на ней Лэмми объявит о новых рестрикциях в отношении лиц, поддерживающих Москву в вопросе конфликта на Украине, передаёт агентство. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие во встрече коалиции желающих в Киеве. До этого в совместном заявлении лидеры стран пригрозили России санкциями за непринятие условий киевского режима по перемирию. В РФ ранее отмечали, что ни Европа, ни Украина не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отверг утверждение о том, что РФ якобы загнали в угол угрозой санкций. По его словам, давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20250509/sanktsii-857418911.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, великобритания, санкции против рф