https://1prime.ru/20250512/sanktsii-857482309.html

Постпреды ЕС начали согласование 17-го пакета санкций против России

Постпреды ЕС начали согласование 17-го пакета санкций против России - 12.05.2025, ПРАЙМ

Постпреды ЕС начали согласование 17-го пакета санкций против России

Постоянные представители стран-членов Евросоюза в понедельник начали согласование нового 17-го по счету пакета санкций против России, его планируется утвердить... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T11:59+0300

2025-05-12T11:59+0300

2025-05-12T11:59+0300

экономика

россия

запад

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БРЮССЕЛЬ, 12 мая – ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза в понедельник начали согласование нового 17-го по счету пакета санкций против России, его планируется утвердить на заседании глав европейских МИД 20 мая. "Согласование 17-го пакета санкций против России", - значится в повестке заседания постпредов. На прошлой неделе источник в ЕС сообщил РИА Новости, что свое предложение по новому санкционному пакету постпредам представила Еврокомиссия. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20250512/sanktsii-857478849.html

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