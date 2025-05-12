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Постпреды ЕС начали согласование 17-го пакета санкций против России - 12.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250512/sanktsii-857482309.html
Постпреды ЕС начали согласование 17-го пакета санкций против России
Постпреды ЕС начали согласование 17-го пакета санкций против России - 12.05.2025, ПРАЙМ
Постпреды ЕС начали согласование 17-го пакета санкций против России
Постоянные представители стран-членов Евросоюза в понедельник начали согласование нового 17-го по счету пакета санкций против России, его планируется утвердить... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T11:59+0300
2025-05-12T11:59+0300
экономика
россия
запад
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БРЮССЕЛЬ, 12 мая – ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза в понедельник начали согласование нового 17-го по счету пакета санкций против России, его планируется утвердить на заседании глав европейских МИД 20 мая. "Согласование 17-го пакета санкций против России", - значится в повестке заседания постпредов. На прошлой неделе источник в ЕС сообщил РИА Новости, что свое предложение по новому санкционному пакету постпредам представила Еврокомиссия. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20250512/sanktsii-857478849.html
запад
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россия, запад
Экономика, РОССИЯ, ЗАПАД
11:59 12.05.2025
 
Постпреды ЕС начали согласование 17-го пакета санкций против России

Постпреды стран ЕС начали согласование 17-го пакета санкций против России

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПредставительство Европейского Союза в России
Представительство Европейского Союза в России - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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БРЮССЕЛЬ, 12 мая – ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза в понедельник начали согласование нового 17-го по счету пакета санкций против России, его планируется утвердить на заседании глав европейских МИД 20 мая.
"Согласование 17-го пакета санкций против России", - значится в повестке заседания постпредов.
На прошлой неделе источник в ЕС сообщил РИА Новости, что свое предложение по новому санкционному пакету постпредам представила Еврокомиссия.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
%Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
Британия введет в понедельник новые антироссийские санкции, пишут СМИ
10:49
 
ЭкономикаРОССИЯЗАПАД
 
 
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