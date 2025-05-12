https://1prime.ru/20250512/sanktsii-857488818.html
ЕС пока не готовит санкции против России в связи с переговорами по Украине
ЕС пока не готовит санкции против России в связи с переговорами по Украине - 12.05.2025, ПРАЙМ
ЕС пока не готовит санкции против России в связи с переговорами по Украине
ЕС пока не разрабатывает какие-либо конкретные санкции против России на случай ее отказа от предложенного Западом 30-дневного прекращения огня на Украине,... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T14:30+0300
2025-05-12T14:30+0300
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БРЮССЕЛЬ, 12 мая – ПРАЙМ. ЕС пока не разрабатывает какие-либо конкретные санкции против России на случай ее отказа от предложенного Западом 30-дневного прекращения огня на Украине, заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы евросоюза Анитта Хиппер. Президент РФ Владимир Путин ранее предлагал ввести режим прекращения огня на время празднования юбилея Победы. Перемирие действовало с 00.00 мск 8 мая до 00.00 мск 11 мая. При этом Киев в дни перемирия предпринял пять целенаправленных попыток нападения на госграницу РФ, отмечал российский лидер. А как сообщило Минобороны РФ, киевский режим более 14 тысяч раз нарушал перемирие. "В этом отношении нет ничего конкретного, но мы продолжаем постоянно увеличивать давление на Россию", - сказала Хиппер, отвечая на вопрос журналистов о том, готовятся ли уже конкретные предложения по усилению санкционного пакета. При этом Хиппер добавила, что сейчас в согласовании у стран ЕС находится новый 17-й пакет антироссийских ограничений, который хотят ввести в действие 20 мая. Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо отметила, что всякий раз, когда предложение и инициатива по санкциям исходят от Еврокомиссии, ведутся обсуждения со всеми государствами-членами, чтобы убедиться в том, что это может быть реализовано. Путин в ночь на 11 мая выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он потребовал, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры "как минимум определят, возможна ли сделка". Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
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украина, рф, владимир путин, владимир зеленский, ес, санкции против рф
УКРАИНА, РФ, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ЕС, санкции против РФ
ЕС пока не готовит санкции против России в связи с переговорами по Украине
Хиппер: ЕС не разрабатывает новые санкции против РФ на случай отказа от прекращения огня
БРЮССЕЛЬ, 12 мая – ПРАЙМ. ЕС пока не разрабатывает какие-либо конкретные санкции против России на случай ее отказа от предложенного Западом 30-дневного прекращения огня на Украине, заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы евросоюза Анитта Хиппер.
Президент РФ Владимир Путин ранее предлагал ввести режим прекращения огня на время празднования юбилея Победы. Перемирие действовало с 00.00 мск 8 мая до 00.00 мск 11 мая. При этом Киев в дни перемирия предпринял пять целенаправленных попыток нападения на госграницу РФ, отмечал российский лидер. А как сообщило Минобороны РФ, киевский режим более 14 тысяч раз нарушал перемирие.
"В этом отношении нет ничего конкретного, но мы продолжаем постоянно увеличивать давление на Россию", - сказала Хиппер, отвечая на вопрос журналистов о том, готовятся ли уже конкретные предложения по усилению санкционного пакета.
При этом Хиппер добавила, что сейчас в согласовании у стран ЕС находится новый 17-й пакет антироссийских ограничений, который хотят ввести в действие 20 мая.
Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо отметила, что всякий раз, когда предложение и инициатива по санкциям исходят от Еврокомиссии, ведутся обсуждения со всеми государствами-членами, чтобы убедиться в том, что это может быть реализовано.
Путин в ночь на 11 мая выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он потребовал, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры "как минимум определят, возможна ли сделка". Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
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