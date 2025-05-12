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Трамп допустил возможность ослабления санкций против Сирии - 12.05.2025, ПРАЙМ
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Трамп допустил возможность ослабления санкций против Сирии
Трамп допустил возможность ослабления санкций против Сирии - 12.05.2025, ПРАЙМ
Трамп допустил возможность ослабления санкций против Сирии
США допускают возможность ослабления санкций в отношении Сирии, поскольку хотят дать арабской стране возможность "начать с чистого листа", заявил в понедельник... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T17:52+0300
2025-05-12T17:52+0300
политика
общество
сирия
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ВАШИНГТОН, 12 мая - ПРАЙМ. США допускают возможность ослабления санкций в отношении Сирии, поскольку хотят дать арабской стране возможность "начать с чистого листа", заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп. "Мы намерены принять решение в части санкций, которые мы, очень вероятно, можем ослабить. Мы можем снять их с Сирии, поскольку хотим дать им шанс начать с чистого листа", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме, которую транслировали все ведущие американские телеканалы.
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общество , сирия, вашингтон, сша, дональд трамп
Политика, Общество , СИРИЯ, ВАШИНГТОН, США, Дональд Трамп
17:52 12.05.2025
 
Трамп допустил возможность ослабления санкций против Сирии

Трамп: США могут ослабить санкции против Сирии

© AFP / Nicholas Kamm%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© AFP / Nicholas Kamm
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ВАШИНГТОН, 12 мая - ПРАЙМ. США допускают возможность ослабления санкций в отношении Сирии, поскольку хотят дать арабской стране возможность "начать с чистого листа", заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп.
"Мы намерены принять решение в части санкций, которые мы, очень вероятно, можем ослабить. Мы можем снять их с Сирии, поскольку хотим дать им шанс начать с чистого листа", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме, которую транслировали все ведущие американские телеканалы.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
США высказались по поводу изменения режима санкций в отношении Сирии
21 марта, 21:53
 
ПолитикаОбществоСИРИЯВАШИНГТОНСШАДональд Трамп
 
 
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