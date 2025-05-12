https://1prime.ru/20250512/sanktsii-857496593.html

Трамп допустил возможность ослабления санкций против Сирии

Трамп допустил возможность ослабления санкций против Сирии - 12.05.2025, ПРАЙМ

Трамп допустил возможность ослабления санкций против Сирии

США допускают возможность ослабления санкций в отношении Сирии, поскольку хотят дать арабской стране возможность "начать с чистого листа", заявил в понедельник... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T17:52+0300

2025-05-12T17:52+0300

2025-05-12T17:52+0300

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ВАШИНГТОН, 12 мая - ПРАЙМ. США допускают возможность ослабления санкций в отношении Сирии, поскольку хотят дать арабской стране возможность "начать с чистого листа", заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп. "Мы намерены принять решение в части санкций, которые мы, очень вероятно, можем ослабить. Мы можем снять их с Сирии, поскольку хотим дать им шанс начать с чистого листа", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме, которую транслировали все ведущие американские телеканалы.

https://1prime.ru/20250321/siriya-856005901.html

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общество , сирия, вашингтон, сша, дональд трамп