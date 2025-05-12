https://1prime.ru/20250512/sanktsii-857500913.html

СМИ: ЕС может ввести ограничения против 149 судов в рамках санкций по РФ

СМИ: ЕС может ввести ограничения против 149 судов в рамках санкций по РФ - 12.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: ЕС может ввести ограничения против 149 судов в рамках санкций по РФ

Европейский союз может ввести санкции против 149 судов в рамках новых мер в отношении России, примерно 25 из этих судов, предположительно, находятся в... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T20:59+0300

2025-05-12T20:59+0300

2025-05-12T20:59+0300

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Европейский союз может ввести санкции против 149 судов в рамках новых мер в отношении России, примерно 25 из этих судов, предположительно, находятся в Балтийском или Северном морях, пишет EuObserver со ссылкой на предложение Европейской комиссии. В понедельник постпреды стран ЕС приступили к согласованию нового, 17-го по счету пакета санкций против РФ, его предполагается утвердить на заседании министров иностранных дел 20 мая. "Примерно 25 нефтяных танкеров,... против которых вскоре введут меры, в настоящий момент проходят по Балтийскому морю или Северному морю... они среди 149 судов, которые будут добавлены в список ЕС", - пишет издание. В России неоднократно отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве указывали, что Западу недостает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции против России неэффективны.

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рф, ес, санкции против рф, морские перевозки