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СМИ: ЕС может ввести ограничения против 149 судов в рамках санкций по РФ - 12.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250512/sanktsii-857500913.html
СМИ: ЕС может ввести ограничения против 149 судов в рамках санкций по РФ
СМИ: ЕС может ввести ограничения против 149 судов в рамках санкций по РФ - 12.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕС может ввести ограничения против 149 судов в рамках санкций по РФ
Европейский союз может ввести санкции против 149 судов в рамках новых мер в отношении России, примерно 25 из этих судов, предположительно, находятся в... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T20:59+0300
2025-05-12T20:59+0300
экономика
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Европейский союз может ввести санкции против 149 судов в рамках новых мер в отношении России, примерно 25 из этих судов, предположительно, находятся в Балтийском или Северном морях, пишет EuObserver со ссылкой на предложение Европейской комиссии. В понедельник постпреды стран ЕС приступили к согласованию нового, 17-го по счету пакета санкций против РФ, его предполагается утвердить на заседании министров иностранных дел 20 мая. "Примерно 25 нефтяных танкеров,... против которых вскоре введут меры, в настоящий момент проходят по Балтийскому морю или Северному морю... они среди 149 судов, которые будут добавлены в список ЕС", - пишет издание. В России неоднократно отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве указывали, что Западу недостает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции против России неэффективны.
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рф, ес, санкции против рф, морские перевозки
Экономика, РФ, ЕС, санкции против РФ, Морские перевозки
20:59 12.05.2025
 
СМИ: ЕС может ввести ограничения против 149 судов в рамках санкций по РФ

EuObserver: ЕС может ввести ограничения против 149 судов в рамках новых санкций по РФ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Европейский союз может ввести санкции против 149 судов в рамках новых мер в отношении России, примерно 25 из этих судов, предположительно, находятся в Балтийском или Северном морях, пишет EuObserver со ссылкой на предложение Европейской комиссии.
В понедельник постпреды стран ЕС приступили к согласованию нового, 17-го по счету пакета санкций против РФ, его предполагается утвердить на заседании министров иностранных дел 20 мая.
"Примерно 25 нефтяных танкеров,... против которых вскоре введут меры, в настоящий момент проходят по Балтийскому морю или Северному морю... они среди 149 судов, которые будут добавлены в список ЕС", - пишет издание.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
Евросоюз хочет согласовать с США новые санкции против России, заявил Барро
1 мая, 22:48
В России неоднократно отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве указывали, что Западу недостает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции против России неэффективны.
 
ЭкономикаРФЕСсанкции против РФМорские перевозки
 
 
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