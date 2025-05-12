https://1prime.ru/20250512/sanktsii-857500913.html
СМИ: ЕС может ввести ограничения против 149 судов в рамках санкций по РФ
СМИ: ЕС может ввести ограничения против 149 судов в рамках санкций по РФ - 12.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕС может ввести ограничения против 149 судов в рамках санкций по РФ
Европейский союз может ввести санкции против 149 судов в рамках новых мер в отношении России, примерно 25 из этих судов, предположительно, находятся в... | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T20:59+0300
2025-05-12T20:59+0300
2025-05-12T20:59+0300
экономика
рф
ес
санкции против рф
морские перевозки
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Европейский союз может ввести санкции против 149 судов в рамках новых мер в отношении России, примерно 25 из этих судов, предположительно, находятся в Балтийском или Северном морях, пишет EuObserver со ссылкой на предложение Европейской комиссии. В понедельник постпреды стран ЕС приступили к согласованию нового, 17-го по счету пакета санкций против РФ, его предполагается утвердить на заседании министров иностранных дел 20 мая. "Примерно 25 нефтяных танкеров,... против которых вскоре введут меры, в настоящий момент проходят по Балтийскому морю или Северному морю... они среди 149 судов, которые будут добавлены в список ЕС", - пишет издание. В России неоднократно отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве указывали, что Западу недостает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции против России неэффективны.
https://1prime.ru/20250501/sanktsii-857218302.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, ес, санкции против рф, морские перевозки
Экономика, РФ, ЕС, санкции против РФ, Морские перевозки
СМИ: ЕС может ввести ограничения против 149 судов в рамках санкций по РФ
EuObserver: ЕС может ввести ограничения против 149 судов в рамках новых санкций по РФ
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Европейский союз может ввести санкции против 149 судов в рамках новых мер в отношении России, примерно 25 из этих судов, предположительно, находятся в Балтийском или Северном морях, пишет EuObserver со ссылкой на предложение Европейской комиссии.
В понедельник постпреды стран ЕС приступили к согласованию нового, 17-го по счету пакета санкций против РФ, его предполагается утвердить на заседании министров иностранных дел 20 мая.
"Примерно 25 нефтяных танкеров,... против которых вскоре введут меры, в настоящий момент проходят по Балтийскому морю или Северному морю... они среди 149 судов, которые будут добавлены в список ЕС", - пишет издание.
Евросоюз хочет согласовать с США новые санкции против России, заявил Барро
В России неоднократно отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве указывали, что Западу недостает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции против России неэффективны.