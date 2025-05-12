Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк отменит комиссию для застройщиков по льготной ипотеке - 12.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250512/sberbank-857479699.html
Сбербанк отменит комиссию для застройщиков по льготной ипотеке
Сбербанк отменит комиссию для застройщиков по льготной ипотеке - 12.05.2025, ПРАЙМ
Сбербанк отменит комиссию для застройщиков по льготной ипотеке
Сбербанк отменит комиссию для застройщиков по льготной ипотеке с 13 мая, сообщили в пресс-службе банка. | 12.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-12T11:03+0300
2025-05-12T11:32+0300
экономика
недвижимость
банки
бизнес
москва
сбербанк
домклик
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816255_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_fd77fde263b7fc0660751b13d498e072.jpg
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Сбербанк отменит комиссию для застройщиков по льготной ипотеке с 13 мая, сообщили в пресс-службе банка."Сбер" отменил комиссию для застройщиков по программам льготного ипотечного кредитования на "Домклике"... Изменения вступают в силу с 13 мая", - сказано в сообщении.Отмечается, что изменения коснутся программы "Семейная ипотека", "Ипотека для ИТ", Дальневосточная и Арктическая ипотека."Минимальный размер первоначального взноса по программам составит от 20,1%", - добавили в банке.В середине апреля президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ заявил, что необходимо "навести порядок" в сфере семейной ипотеки, по его словам, взимание дополнительных комиссий банками недопустимо. Он отметил, что банки облагают льготные ипотечные кредиты дополнительными комиссиями от 5% до 10%.Затем главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин сообщили, что будут отменять дополнительные комиссии за выдачу льготных ипотечных кредитов в своих банках.Также ранее сообщалось о подготовке депутатами Госдумы законопроекта, направленного на устранение практики взимания банками дополнительных комиссий за выдачу ипотечных кредитов, предоставляемых в рамках программ с господдержкой, документ имеется в распоряжении РИА Новости.В материалах к законопроекту отмечается, что согласно действующей практике банки, в том числе с государственным участием, взимают комиссионные сборы с заемщиков и застройщиков, участвующих в программах льготной ипотеки. Подчеркивается, что размер таких комиссий может достигать 15-16% от суммы кредита.Там добавляется, что подобная практика существенно увеличивает конечную стоимость жилья, нарушает логику государственной поддержки и создает дополнительные финансовые барьеры для граждан.
https://1prime.ru/20250428/sberbank-857085941.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816255_414:0:3145:2048_1920x0_80_0_0_bd15e36d2b4e0d6356fabc1de8f3d2e6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, банки, бизнес, москва, сбербанк, домклик
Экономика, Недвижимость, Банки, Бизнес, МОСКВА, Сбербанк, Домклик
11:03 12.05.2025 (обновлено: 11:32 12.05.2025)
 
Сбербанк отменит комиссию для застройщиков по льготной ипотеке

Сбербанк с 13 мая отменяет комиссию для застройщиков по льготной ипотеке

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Сбербанк отменит комиссию для застройщиков по льготной ипотеке с 13 мая, сообщили в пресс-службе банка.
"Сбер" отменил комиссию для застройщиков по программам льготного ипотечного кредитования на "Домклике"... Изменения вступают в силу с 13 мая", - сказано в сообщении.
Отмечается, что изменения коснутся программы "Семейная ипотека", "Ипотека для ИТ", Дальневосточная и Арктическая ипотека.
"Минимальный размер первоначального взноса по программам составит от 20,1%", - добавили в банке.
В середине апреля президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ заявил, что необходимо "навести порядок" в сфере семейной ипотеки, по его словам, взимание дополнительных комиссий банками недопустимо. Он отметил, что банки облагают льготные ипотечные кредиты дополнительными комиссиями от 5% до 10%.
Затем главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин сообщили, что будут отменять дополнительные комиссии за выдачу льготных ипотечных кредитов в своих банках.
Также ранее сообщалось о подготовке депутатами Госдумы законопроекта, направленного на устранение практики взимания банками дополнительных комиссий за выдачу ипотечных кредитов, предоставляемых в рамках программ с господдержкой, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В материалах к законопроекту отмечается, что согласно действующей практике банки, в том числе с государственным участием, взимают комиссионные сборы с заемщиков и застройщиков, участвующих в программах льготной ипотеки. Подчеркивается, что размер таких комиссий может достигать 15-16% от суммы кредита.
Там добавляется, что подобная практика существенно увеличивает конечную стоимость жилья, нарушает логику государственной поддержки и создает дополнительные финансовые барьеры для граждан.
Работа форума Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024
Сбербанк сохранил прогноз роста кредитования физлиц в 2025 году
28 апреля, 13:31
 
ЭкономикаНедвижимостьБанкиБизнесМОСКВАСбербанкДомклик
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала