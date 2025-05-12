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Сбербанк отменит комиссию для застройщиков по льготной ипотеке

Сбербанк отменит комиссию для застройщиков по льготной ипотеке - 12.05.2025, ПРАЙМ

Сбербанк отменит комиссию для застройщиков по льготной ипотеке

Сбербанк отменит комиссию для застройщиков по льготной ипотеке с 13 мая, сообщили в пресс-службе банка. | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T11:03+0300

2025-05-12T11:03+0300

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Сбербанк отменит комиссию для застройщиков по льготной ипотеке с 13 мая, сообщили в пресс-службе банка."Сбер" отменил комиссию для застройщиков по программам льготного ипотечного кредитования на "Домклике"... Изменения вступают в силу с 13 мая", - сказано в сообщении.Отмечается, что изменения коснутся программы "Семейная ипотека", "Ипотека для ИТ", Дальневосточная и Арктическая ипотека."Минимальный размер первоначального взноса по программам составит от 20,1%", - добавили в банке.В середине апреля президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета РФ заявил, что необходимо "навести порядок" в сфере семейной ипотеки, по его словам, взимание дополнительных комиссий банками недопустимо. Он отметил, что банки облагают льготные ипотечные кредиты дополнительными комиссиями от 5% до 10%.Затем главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин сообщили, что будут отменять дополнительные комиссии за выдачу льготных ипотечных кредитов в своих банках.Также ранее сообщалось о подготовке депутатами Госдумы законопроекта, направленного на устранение практики взимания банками дополнительных комиссий за выдачу ипотечных кредитов, предоставляемых в рамках программ с господдержкой, документ имеется в распоряжении РИА Новости.В материалах к законопроекту отмечается, что согласно действующей практике банки, в том числе с государственным участием, взимают комиссионные сборы с заемщиков и застройщиков, участвующих в программах льготной ипотеки. Подчеркивается, что размер таких комиссий может достигать 15-16% от суммы кредита.Там добавляется, что подобная практика существенно увеличивает конечную стоимость жилья, нарушает логику государственной поддержки и создает дополнительные финансовые барьеры для граждан.

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