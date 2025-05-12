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Россиянам назвали штраф за самокат, который взлетел втрое

Россиянам назвали штраф за самокат, который взлетел втрое - 12.05.2025, ПРАЙМ

Россиянам назвали штраф за самокат, который взлетел втрое

Штрафы за пользование электросамокатов несовершеннолетними с конца апреля увеличены втрое - на такой шаг российские операторы кикшеринга пошли из-за резкого... | 12.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-12T03:03+0300

2025-05-12T03:03+0300

2025-05-12T03:03+0300

самокат

электросамокаты

технологии

бизнес

общество

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МОСКВА, 12 мая - ПРАЙМ. Штрафы за пользование электросамокатов несовершеннолетними с конца апреля увеличены втрое - на такой шаг российские операторы кикшеринга пошли из-за резкого роста аварийности, рассказал агентству “Прайм” доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Максим Тишаков.По его словам, нередко СИМ, в частности, электросамокаты, взятые в аренду через популярные сервисы используются несовершеннолетними в нарушении установленных правил движения, что приводит к печальным последствиям.Закон предусматривает административную ответственность для лиц, управляющими СИМ в случае нарушения ими ряда установленных правил дорожного движения в виде штрафа в размере до полутора тысяч рублей (ч. 1, 2 ст. 12.29 и ч. 2, 3 ст. 12.30 КоАП РФ). Но, как показывает практика, такого воздействия явно недостаточно, особенно для несовершеннолетних, которые управляют самокатами.“В связи с этим коммерческие организации, предоставляющие СИМ напрокат, устанавливают в договорах условия о запрете управления арендованным электросамокатом лицом, либо его передачи в пользование третьим лицам, которые не достигли возраста шестнадцати лет, а в отдельных регионах совершеннолетия”, - указал юрист.Штраф за такое нарушение с конца апреля у нескольких сервисов выросли втрое - с 10 до 30 тысяч рублей. Исключение - Москва, где штраф уже составляет 100 тысяч рублей.“Однако следует учесть, что это гражданско-правовая ответственность со стороны пользователей СИМ. Относительно изменений в действующую редакцию Кодекса об административной ответственности все еще ведутся дискуссии, и есть предложения об увеличении на порядок штрафов за нарушение ПДД”, - заключил Тишаков.

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самокат, электросамокаты, технологии, бизнес, общество